傳馬清鏗與太太已分居  五索坐正孖男方大年初三歐遊慶祝？

大生銀行馬清鏗與情婦「五索」鍾睿心（Rachel）暗交9年，育有四名子女，五索指馬清鏗老婆孔令琦在報道出街之後，才知道她的存在，更稱暫時消失在social media一段時間，但五索仍差不多日日更新IG。今日（25日）有報道指馬清鏗與太太孔令琦已分開居住，而馬清鏗就繼續與五索同住，並計劃大年初三飛歐洲旅行。

馬清鏗和太太孔令琦結婚30多年，育有一女。 孔令琦為人低調，任職醫生的她，甚少出席公開場合，即使馬清鏗以她的名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，孔令琦亦未有出席開幕禮。不過，近日亦有不少她的照片流出，並獲得網友大讚她充滿氣質，非常清秀 。