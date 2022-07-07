傳《全民造星5》籌備中將派MIRROR赴海外招兵？網民反應兩極

ViuTV皇牌節目《全民造星》過去四屆都大獲好評，除咗成功打造人氣男團MIRROR及ERROR之外，節目仲發掘出唔少歌影視生力軍，呢班新血為娛樂圈帶嚟新鮮感。有指ViuTV製作部及藝人管理部獨立分拆出嚟嘅新公司MakerVille已經開始籌備《全民造星V》，節目計劃9月或10月拍攝，最快會喺今年年尾播出，今次疑似改回全男班，及將會衝出香港，有傳派出MIRROR成員到海外招兵！

有指《全民造星V》改回全男班，並首次加入大玩國際化，加入招募海外參賽者環節，參加者不限制國籍，並派出MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）等成員分頭前往新加坡、美國、加拿大及英國等地方「揀蟀」。

捧紅多位歌影視生力軍

過往四屆嘅《全民造星》，成功為娛樂圈發掘出唔少歌影視生力軍，包括第一季MIRROR、ERROR、涂毓麟（Oscar）及應智越（細貓），第二季就有P1X3L、MC張天賦、曾比特（Mike）及洪助昇（Aiden），第三季有張進翹（Manson）、ANSONBEAN（陳毅燊）、雲浩影（Cloud）及陳宗澤（CY），而第四季就有COLLAR、Lolly Talk及STRAYZ等等。

網民：專心捧紅啲舊人先啦

消息傳出後，網民反應兩極，有人認為見好就收及先專心捧紅舊人，留言話「仲搞 贏左嘅人都未係全部捧得紅 仲搞黎做咩」、「專心捧紅啲舊人先啦，掘掘掘完出嚟又唔捧。捧又唔夠橋。」、「見好就收啦，就嚟玩爛晒」、「唔係本土文化人邊個想睇」、「其實已經搞咗男團女團出嚟，collar 先啱啱出道好心就咪再搞，簽咁多人都冇 job 畀佢哋，來來去去都係紅嗰啲有工開，除非今次係搵演員唔係搵跳唱，否則又係重重複複」等等。同時亦有網民認為係好事，可以帶嚟更多新血，留言話「這個安排很好，更上一層樓，找更多有潛質的人來比賽、較量，好事來的。」、「其實幾好㗎 多啲新血」及「​​姜濤係造星元祖冠軍大師兄，幫公司揀蟀令節目更加有睇頭」等等。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載