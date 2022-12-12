傳《復仇者聯盟》「快銀」Aaron Taylor-Johnson成新占士邦 連經典開場都拍埋？

消息人士話，Aaron Taylor-Johnson嘅表現令電影公司高層同監製Barbara Broccoli刮目相看，認為佢有演技之餘，又拍過唔少動作片，要上手做Bond，應該唔難。

Daniel Craig唔做《新鐵金剛》電影嘅男主角James Bond，下一個占士邦人選誰屬都講咗好一段時間。 英國媒體呢個周末就報道 ，喺《復仇者聯盟︰奧創紀元》飾演紅女巫孖生細佬「快銀」（Quicksilver）嘅Aaron Taylor-Johnson，已經獲選為新占士邦。報道仲話，Aaron 已經為拍咗《新鐵金剛》電影系列經典嘅開槍甫士片頭，似乎好快就會公布咁話。

今年32歲嘅Aaron Taylor-Johnson，6歲已經參與戲劇演出，18歲時拍John Lennon傳記片Nowhere Boy，正式走出童星尷尬期，之後嗰年嘅《勁揪俠》(Kick-Ass）演傻頭傻腦兼冇超能力嘅英雄，但係結果因為套戲跑出嘅，反而係當年仲係豬妹一個嘅「紫天椒」Chloe Grace Moretz。睇返Aaron Taylor-Johnson嘅履歷，又真係拍過唔少動作片，近嘅有《天能》、《子彈列車》同《皇家特工：第一任務》等。

早前都介紹過，電影公司搵人接任做新占士邦時，訂下唔少條件，英國演員當然有著數，而且年齡最好唔過35，因為呢位人選要預未來10－12年都要做007，太成熟的話去到後期都「入伍」。自從要物色新Bond之後，傳出過有機會接手嘅演員包括「世上最性感男人」Idris Elba、《超人》Henry Cavill同《毒魔》男主角Tom Hardy，不過統統都超齡！「蜘蛛仔」Tom Holland年紀適合但一定會忙住拍《蜘蛛俠》，於是名單又彈出非裔英國演員Regé-Jean Page，但據聞片商想睇埋佢擔正嘅 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 票房如何先決定。

最關注邊個做James Bond嘅，除咗007 fans之外，仲有博彩公司。消息傳出後，Aaron Taylor-Johnson成為7賠4嘅大熱門，本身領自嘅Henry Cavill以2賠11成為次熱，Regé-Jean Page賠率跌至1賠9，Tom Hardy同Idris Elba就變成1賠12。

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