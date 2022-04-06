傳《社內相親》安孝燮 戀上女星朴智賢

Netflix韓劇《社內相親》昨晚大結局，人氣急升的男主角安孝燮，今日傳出戀上曾演《柔美的細胞小將》的27歲女星朴智賢。安孝燮、朴智賢2017年已經合作，為服飾品牌代言，他們拍拖的消息，是韓國網民根據兩人社交平台上載內容來推斷，網民整理出來的相關證據，亦即時衝上韓網熱搜。

太多巧合的照片

眼利的韓網民發現今年1月時，安孝燮和朴智賢的社交帳號分別發布了年糕湯的照片，而且盛載的碗以及枱的背景竟是一樣。此外，朴智賢去年1月上載了 張戴眼鏡的相片，眼鏡的倒影卻折射出一名熟悉男生的身影。還有安孝燮拍《紅天機》時，曾公開品嘗牛肉麵包的相片，同時段朴智賢則示範做牛排的相片，由於太多巧合，加上兩人從2017年至2020年間一起工作達數年，因此猜測兩人真的戀愛了，目前雙方經理人未有就事件才出回應。