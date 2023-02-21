傳《聲夢傳奇3》籌備中 網民一面倒質疑：根本不夠資源捧

TVB選秀節目《聲夢傳奇》成功捧紅Gigi炎明熹及Chantel姚焯菲等人，而《聲夢傳奇2》喺去年10月落幕後，一班《聲夢2》學員都冇乜搞作，不過近日內地就有消息指TVB正在籌備《聲夢傳奇3》，結果引起唔少網民質疑及不滿，惹嚟大量負評！

After Class成員詹天文（Windy）、炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）以及鍾柔美（Yumi）。

《聲夢2》學員曝光率低 《聲夢傳奇》第一季捧紅多位年輕學員，當中以兩大風頭蠆Gigi及Chantel最受歡迎，各自擁有唔少粉絲，而其他《聲夢1》學員亦有拍劇、出歌或獲品牌邀請擔任代言，反觀《聲夢2》學員就冇乜聲氣，只係舉行過一場畢業演唱會、冠軍Jasmine獲總監Eric Kwok郭偉亮及Hanjin陳奐仁為佢度身打造出道作品《Breath Away》，以及翻唱張國榮的《怪你過分美麗》，學員曝光率低。

網民：簽晒但無資源就係問題 近日內地傳出TVB正在籌備《聲夢傳奇3》，結果引起唔少網民質疑及不滿，留言：「别了吧，資源明顯不够分了」、「冇用，聲夢2啲人都冇咩表演機會，淨係比晒聲夢1啲人，聲夢3選嚟做咩」、「全無新意」、「見好就收，聲二比多d演出先，隔多兩三年至再辦會好d」、「當作一個平台全部唔簽約係冇所謂，簽晒但係冇資源就係問題」、「都不是為捧新人！只是藉節目搞噱頭，搵啲新面孔，然後市場取決，汰弱留強。」、「星（聲）2都冇咩曝光」、「聲一、二都等飯開還聲三」及「别啦 根本不够資源捧」等等。