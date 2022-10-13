傳「Bonnie」林凱恩扭計唔肯同TVB續約 被流放《流行都市》？

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》深得觀眾喜愛，除咗劇情輕鬆搞笑又溫馨之外，一班演員亦演得非常出色，佢哋更憑劇中角色成功入屋，當中包括飾演乖乖女Bonnie嘅林凱恩（Iris）。不過近日有網民發現林凱恩現身下午嘅休閒資訊節目《流行都市》，之後該網民仲喺討論區出PO戥佢唔抵，結果引嚟網民留言爆料指佢扭計唔肯續約，所以流放到《流行都市》。

林凱恩（Iris）喺2015年參選香港小姐，奪得友誼小姐後入行，入行後憑《愛·回家之開心速遞》中飾演Bonnie一角而為人認識，父親譚道德同母親譚何容儀思想古舊，同時對佢管教非常嚴厲，但佢仍然係聽教聽話，乖乖女形象非常入屋。最近劇情就講到佢同蔥頭（丘梓謙飾）成為情侶，不過呢對CP就冇同「廢青安」金城安（周嘉洛飾）咁熱烈。除咗《愛·回家之開心速遞》之外，佢仲有參與唔少劇集拍攝，例如《降魔的》、《她她她的少女時代》、《換命真相》及《食腦喪B》等等。

網民：正直花樣年華走去做婦女節目

近日有網民發現林凱恩現身下午嘅休閒資訊節目《流行都市》，之後該網民仲喺討論區出PO戥佢唔抵，「人地正直花樣年華，靚女後生，等緊上位做女一。走左（咗）去做婦女節目？...除非Bonnie想走，唔該糾正返，繼續主力拍劇！」，結果引嚟網民留言爆料指佢扭計不肯續約，不過又未有咁快約滿，所以被流放到《流行都市》。之後唔少網民紛紛留言表示驚訝，及認為應該俾多啲機會佢拍劇，而唔係將佢調去日間節目做主持。

對於傳出唔同TVB續約嘅傳聞，林凱恩喺接受傳媒查詢時就只係話會繼續努力，雖然佢未有正面回應，不過就表示會同時兼顧拍劇同主持《流行都市》，指想令大家喺晏晝同夜晚都見到佢。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載