傳 G.E.M. 被內地電視台「雪藏」4年終解凍 兩折酬勞接綜藝節目

歌手鄧紫棋（G.E.M.）於8年前參加湖南衞視歌唱節目《我是歌手》第二季一鳴驚人，人氣爆升，並冧莊獲邀參與《我》第三季，可惜其間鬧出「耍大牌」事件，節目總導演洪濤不滿她拒換歌，恃寵生驕，結果節目改由台灣歌手A-Lin頂替其位置，其後有傳G.E.M.遭電視台全面封殺，曾連續3年有份參與該台春晚騷的她，自2018年後亦鮮有於電視台露面。

客串 綜藝好親民

相隔4年G.E.M. 終告解凍，近日她現身音樂綜藝節目《時光音樂會2》，不過，有指她「翻生」後未獲委以重任，在節目中只擔任客串角色，更傳她僅收兩折的酬勞。據知節目總共有14集，不過G.E.M. 只是客串頭2集的「飛行嘉賓」；至於除，演出酬勞方面，由於屬客串性質，傳她每集只收約90萬港元，跟被爆6年前接拍4集綜藝節目身價高達1,798萬港元，即平均每集約449萬元的「天價」相比，酬勞明顯大縮水！不過，G.E.M.亦未有介意，更交足100分誠意，對主持有問必答兼笑容滿面，非常親民。

消息指G.E.M.肯「減價」拍節目，主要因為她為早前的推出新專輯《啟示錄》足足閉關半年，6個月期間完全零收入，所以希望搵快錢。而節目首集成功引起網民熱議，更成為綜藝排行榜第一名，贏盡人氣。