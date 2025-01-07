傳「yan」字女藝人餐廳拖欠設計師尾數$3700 網民狂估吳日言

一名叫「19hkdesigner」的網民在網上開po表示有女藝人開餐廳，由他負責設計及印刷，但對方最後認為他的收費過高，於是走數。該名網民其後入稟小額錢債審裁處，最後法庭判女藝人需要支持申索人應收款項及訟費。唯對方指女藝人至今仍然拒絕找數，而裁判書上僅顯示了一個「yan」字，令不少人紛紛猜測這名「yan」女藝人的身份。大家紛紛按照設計師提供的線索估計，認為吳日言最有可疑，於是tag了她的帳號要求對方澄清。

設計師︰對方至今仍拒絕找數 該名從事設計的網民留言說︰「女藝人要開新餐廳，朋友搵咗我做設計同印刷，後尾佢想加單印多啲，報完加單個價平唔過E Pxxxt，發脾氣直接走埋之前筆尾數，最後入咗小額錢債計埋其他數(如圖)，搞咗一年，法庭判我贏，但對方至今仍拒絕找數。 續上回：傾完想報十樣嘢，見佢大單就計平咗啲俾佢，跟住佢就係咁越cut越少，cut到6樣出單，仲不忘叫我出多一張報價單，數目寫大啲俾佢去呃正苦subsidy (支援香港品牌拓展海外市場) 開頭報：10 items ~$45k 假單：6 items $37k 真單：6 items $28.3k 最後揀菜：3 items $13.7k奉勸大家唔好以為大單就報平啲，因為啲客未必會多謝你而易話為啲，如果真係想計平啲，要寫明每樣原價幾錢，成張單一齊計埋先有幾多discount，所以我今次瀨哂嘢，又計得好平又受哂氣，做譚仔阿姐仲好搵。」

拍過《學警出更》 該名設計師表示「佢個名應該個個都識，但真係唔係咁紅」、「之前唱歌 有拍過學警出更」、「佢間餐廳都仲喺香港做緊」。他又提到對方已婚，女藝人的丈夫原本打算找數，但最後不了了之。設計師說︰「真！傾咗係點就係點，見咗幾次官，傾和解果陣，女藝人老公仲話得果幾千蚊咁少，即找啦！之後應該俾老婆鬧，跟住走數。」 他又提到當時有給予對方多張報價單，「仲要叫我幫手呃正苦啲幾千蚊資助，出假單俾佢」、「佢問我拎咗幾個version quotation, 最尾冇簽番單俾我，我唔知佢最後係咪實際上拎嚟申請資助。」有不少人更索性tag了吳日言的帳號問她有沒有回應。