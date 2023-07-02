傳24歲姜濤與MIRROR御用髮型師拍拖逾一年 同遊日本令地下情曝光

現年24歲的MIRROR成員姜濤於5年前參加《全民造星》時，自爆是「A0」曾成為熱話。姜濤出道至今緋聞不多，只曾跟《YOLO的練習曲》的女團成員Candy Wong(黃曦誼)傳過緋聞，不過雙方否認戀情。昨日傳出他與MIRROR御用髮型師Lydia Yung已秘戀一年，有報道指今年3月姜濤往日本工作期間，為女友慶生日時獻吻，被粉絲拍下照片，但被經理人公司高層以高價「買斷」。暫時姜濤和經理人公司未有就傳聞作回應。

傳拍 《季前賽》時擦出愛火 據報道指，姜濤與Lydia在拍《季前賽》時已表現曖昧，從讀者提供的片段所見，姜濤經常含情脈脈望著Lydia，當女方為他搽太陽油時，更會情不自禁地甜甜笑，又互相鬧玩，看似熱戀中的情侶，旁若無人地打情罵俏。而近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民po姜濤與Lydia在片場穿情侶外套的照片，更指Lydia與姜濤家族一起往澳洲旅行。