傳AGA江海迦已為人妻 去年秘嫁姚子羚舊愛

歌手AGA(江海迦)將於8月舉行首個紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》，近日積極操肌練舞的她，被爆已於去年10月在紐西蘭秘密註冊結婚，對象是TVB花旦姚子羚舊愛、被稱為「的士邦」的鄭子邦。有報道指兩人雙雙入住山頂逾3千呢豪宅共築愛巢。本報向AGA所屬的環球唱片查詢，有關方面暫不會就傳聞作回應。

傳歐遊度蜜月 報道指AGA與的士邦在友人介紹下認識，由於志趣相投，一拍即合並已拍拖兩年，為保護戀情，兩人一直保持低調，感情穩定。AGA在疫情期間亦甚少出席公開活動，她曾表示自感創作欠突破，去年9月展開悠長假期，周遊列國自我增值並找尋新靈感。報道指其實她飛往英國探望家人，「的士邦」同行見家長，雖然他曾離婚，但沒有影響AGA父母對他的印象，其後「的士邦」火速求婚，兩人飛往紐西蘭註冊，並歐遊荷蘭、澳洲、挪威、意大利等多個地方度蜜月。而現年35歲的AGA一直恨做媽媽，計劃完成8月紅館演唱會後，積極造人趕生龍B。