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娛樂
2023-11-20 15:29:16

傳BLACKPINK將簽組合約 YG娛樂：尚待確定 稍後公布

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BLACKPINK與老闆YG。

K-Pop女團BLACKPINK，與公司YG娛樂的續約問題，已經紏結了多月，4名成員尚未在組合活動的合同上，全數簽字，雙方仍在進行最終協調。儘管有著續約的可能性，但目前個人專屬合同的前景仍然不明朗。有韓國媒體觀點認為，4名成員個別的活動表現出色，國際知名度高，因此YG娛樂要達到能夠讓所有成員滿意的合作條件，絕不容易。

今日YG娛樂表示，他們正在與BLACKPINK成員進行溝通和協調，尚未有確定的結果。這意味著4名成員是否會繼續與YG娛樂合作，展開BLACKPINK這個品牌的活動，但有待後續的協商和決定。

傳BLACKPINK成員肯簽組合約，雙方仍在進行最終協調。 BLACKPINK做了整年巡迴騷，4位成員攰到癲。 當下沒有女團敢講紅過BLACKPINK。 韓國女團BLACKPINK世界巡演，一飛難求。 韓國女團BLACKPINK世界巡演，一飛難求。 韓國女團BLACKPINK世界巡演，一飛難求。

BLACKPINK作為K-Pop界別最受矚目的女團，4名成員的個人活動成就非常亮眼，她們在全球時尚範圍，獲得廣泛關注和認同，而且一線名牌的支持度甚高，每位女孩至少座擁兩個國際品牌的代言，而且還參與了許多重要的國際合作和個人專案。因此BLACKPINK成員對於個人專屬合同的要求也越來越高。

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4位成員的個人活動合約，並不包括在內。

個人合約並不包括在內

YG娛樂要在合作條件上，和4名成員達到成共識並不容易。他們需要平衡組合活動和個人發展之間的關係，並確保每位成員都能夠獲得公平和有利的合約條款。這對於YG娛樂來說，是一項重大挑戰，但也是維持BLACKPINK長期發展的關鍵。

業內人士普遍認為，Jennie、Jisoo、Lisa、Rosa可能會選擇以個人身份活動，但同仍會透過YG娛樂進行BLACKPINK活動。這樣的方式可以讓她們在個人發展和團隊活動之間找到平衡，同時保留BLACKPINK的品牌價值和影響力。

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BLACKPINK的續約問題，即將揭曉。

YG季度報告書

  • 在這個關鍵時刻，粉絲和音樂愛好者都在關注著BLACKPINK的未來走向。無論結果如何，BLACKPINK成員的努力和才華，已經在全球音樂界留下深遠影響。我們期待著她們的個人發展和團體活動，能夠繼續為我們帶來更多精彩的音樂和表演。

  • 最終結果將由YG娛樂和BLACKPINK成員共同達成，而YG娛樂也將在合同簽訂工作結束後向大眾公布結果。Fans將繼續關注事件，並期待BLACKPINK的未來發展。
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