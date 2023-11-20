傳BLACKPINK將簽組合約 YG娛樂：尚待確定 稍後公布

K-Pop女團BLACKPINK，與公司YG娛樂的續約問題，已經紏結了多月，4名成員尚未在組合活動的合同上，全數簽字，雙方仍在進行最終協調。儘管有著續約的可能性，但目前個人專屬合同的前景仍然不明朗。有韓國媒體觀點認為，4名成員個別的活動表現出色，國際知名度高，因此YG娛樂要達到能夠讓所有成員滿意的合作條件，絕不容易。 今日YG娛樂表示，他們正在與BLACKPINK成員進行溝通和協調，尚未有確定的結果。這意味著4名成員是否會繼續與YG娛樂合作，展開BLACKPINK這個品牌的活動，但有待後續的協商和決定。

BLACKPINK作為K-Pop界別最受矚目的女團，4名成員的個人活動成就非常亮眼，她們在全球時尚範圍，獲得廣泛關注和認同，而且一線名牌的支持度甚高，每位女孩至少座擁兩個國際品牌的代言，而且還參與了許多重要的國際合作和個人專案。因此BLACKPINK成員對於個人專屬合同的要求也越來越高。

個人合約並不包括在內 YG娛樂要在合作條件上，和4名成員達到成共識並不容易。他們需要平衡組合活動和個人發展之間的關係，並確保每位成員都能夠獲得公平和有利的合約條款。這對於YG娛樂來說，是一項重大挑戰，但也是維持BLACKPINK長期發展的關鍵。 業內人士普遍認為，Jennie、Jisoo、Lisa、Rosa可能會選擇以個人身份活動，但同仍會透過YG娛樂進行BLACKPINK活動。這樣的方式可以讓她們在個人發展和團隊活動之間找到平衡，同時保留BLACKPINK的品牌價值和影響力。