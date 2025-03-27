傳BLACKPINK 5月攜第三張專輯回歸 Lisa 28歲生日獲全團送祝福

韓國4大娛樂公司之一的YG Entertainment宣布，全球人氣女團BLACKPINK將於5月回歸，並發行她們的第三張正規專輯，這張專輯將收錄15首全新歌曲，並計劃拍攝5支重金打造的音樂錄影帶，之後開始籌備第3次的世巡，讓她們的fans無限期待。

雖然YG的消息時常引起fans懷疑，但每次BLACKPINK回歸都帶來震撼音樂與創新視覺效果，消息無疑讓人有所期待。