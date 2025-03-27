傳BLACKPINK 5月攜第三張專輯回歸 Lisa 28歲生日獲全團送祝福

韓國4大娛樂公司之一的YG Entertainment宣布，全球人氣女團BLACKPINK將於5月回歸，並發行她們的第三張正規專輯，這張專輯將收錄15首全新歌曲，並計劃拍攝5支重金打造的音樂錄影帶，之後開始籌備第3次的世巡，讓她們的fans無限期待。
雖然YG的消息時常引起fans懷疑，但每次BLACKPINK回歸都帶來震撼音樂與創新視覺效果，消息無疑讓人有所期待。
此外，BLACKPINK成員Lisa於3月27日28歲生日。成員Rosé特意分享了一段親吻Lisa的驚喜片段，讓Lisa感動不已。隨後，Rosé又上傳一張臉貼臉合照，並寫道：「我的小Lisa，生日快樂！祝妳度過世界上最美好的28歲生日！不敢相信我們都28歲了……我發誓上周我們還像18歲，哈哈哈。我非常非常愛妳，Lisa，我永遠的朋友！」
Jisoo亦有在社交媒體上傳與Lisa的合照，並祝福道：「生日快樂！很榮幸能和妳一起成長，我會永遠支持妳。我迫不及待想要見到妳，加油，我的Rockstar！」Jennie則分享一張與Lisa的合照，又寫道：「Elastigirl，生日快樂，祝妳有最美好的一天！」壽星女則回他：「謝謝你，Jennie！我愛你。」