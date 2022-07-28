傳Floyd Mayweather收12億元 二番戰Conor McGregor

美國職業拳擊5個世界冠軍Floyd Mayweather，5年前與UFC雙冠王「咀炮」Conor McGregor，舉行了一場史上出場費最高的賽事，有傳雙方各收下1億美元拳酬(港元7.85億)，Conor更放棄擅長的綜合格鬥擂台，遷就Floyd以拳擊賽例進行比賽，最後在第10個回合Conor敗陣。Floyd亦完成他職業生涯50戰50勝的不敗紀錄。

比賽完結後Conor叫陣重賽，又指如在綜合格鬥賽制下，自己不會落敗，以閃避身法見稱的Floyd，當然啋你有味，反而在2019年飛到日本，以外傳900萬美元(港幣7,065萬元)以表演賽形式，戰Rizin格鬥聯盟的不敗神話那須川天心，Floyd以一回合不到的時間以TKO擊倒天心，正正汗都未流滴，就把滿滿鈔票袋袋平安，令天心淚灑擂台。

二番戰商業價值達 78 億

近日有傳Floyd、Conor的「二番戰」正在洽談中，而且已經去到落實細節階段，外國傳媒稱Floyd開出1.5億歐元(港元12億)拳酬，正陷入人生低潮的Conor，則希望憑這場賽事敗部復回，條件是這場賽事是排名戰而非表演賽，他希望打爆Floyd的50勝0負的不敗神話。外界估計這場「二番戰」商業價值達$10億美元(港元78.5億)，因此UFC CEO Dana White接受TMZ Sports採訪時，指此戰暫時來說並不只是傳聞，但他個人卻非常有興趣看到賽事發生。

Floyd是否再戰Conor暫時仍醞釀中，但他將在9月再踏日本，表演賽形式出戰有「百萬流量拳王」之稱的YouTuber朝倉未來(Mikuru Asakura)，據悉Floyd的出場拳酬不會低於戰天心的900萬美元。