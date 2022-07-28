熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會 動漫節2022 消暑 NOVO LAND 消委會 授勳2022 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-07-28 17:18:49

傳Floyd Mayweather收12億元 二番戰Conor McGregor

分享：
外娛

雖然事隔5年，但Floyd與Conor的「二番戰」必有大量觀眾，全球轉播費用涉及金額達數十億元。

美國職業拳擊5個世界冠軍Floyd Mayweather5年前與UFC雙冠王「咀炮」Conor McGregor，舉行了一場史上出場費最高的賽事，有傳雙方各收下1億美元拳酬(港元7.85)Conor更放棄擅長的綜合格鬥擂台，遷就Floyd以拳擊賽例進行比賽，最後在第10個回合Conor敗陣。Floyd亦完成他職業生涯5050勝的不敗紀錄。

生活

自從戰敗給Floyd後，Conor的事業可說未好過，因此十分喝望今次敗部復回。

比賽完結後Conor叫陣重賽，又指如在綜合格鬥賽制下，自己不會落敗，以閃避身法見稱的Floyd，當然啋你有味，反而在2019年飛到日本，以外傳900萬美元(港幣7,065萬元)以表演賽形式，戰Rizin聯盟的不敗神話那須川天Floyd以一回合不到的時間以TKO擊倒，正正汗都未流滴，就把滿滿鈔票袋袋平安，令淚灑擂台。

生活

Floyd將在9月日本出戰日本，全球體育迷都希望朝倉未來打破神話。

二番戰商業價值達78

近日有傳FloydConor的「二番戰」正在洽談中，而且已經去到落實細節階段，外國傳媒稱Floyd開出1.5億歐元(港元12)拳酬，正陷入人生低潮的Conor，則希望憑這場賽事敗部復回，條件是這場賽事是排名戰而非表演賽，他希望打爆Floyd500負的不敗神話。外界估計這場「二番戰」商業價值達$10億美元(港元78.5)，因此UFC CEO Dana White接受TMZ Sports採訪時，指此戰暫時來說並不只是傳聞，但他個人卻非常有興趣看到賽事發生。

Floyd是否再戰Conor暫時仍醞釀中，但他將在9月再踏日本，表演賽形式出戰有「百萬流量拳王」之稱的YouTuber朝倉未來(Mikuru Asakura)，據悉Floyd的出場拳酬不會低於戰的900萬美元。

外娛

Dana White多麼希望「二番戰」出現，除有大筆代理人金外，又可為UFC擦靚個招牌。

外娛

愛錢如命的Floyd，已經成為全球最高身價拳手。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受