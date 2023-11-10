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娛樂
2023-11-10 17:00:27

傳MIRROR演唱會後分拆AB Team 由Anson Lo親自揀人？花姐IG Story回應 

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傳MIRROR演唱會後分拆AB Team 由Anson Lo親自揀人 

傳MIRROR演唱會後分拆AB Team，花姐被Anson Lo私有化。

MIRROR早前慶祝成軍五周年，12子難得聚首在主題樂園舉行慶祝活動，黎緊亦要為明年一月演唱會作準備。今日，有傳媒報導指，MIRROR在明年的演唱會後，12子將逐步減少團體合作，主力單飛發展 ；至於，一手凑大MIRROR的經理人花姐亦早在7月已向Viu請辭，更被Anson Lo自掏腰包私有化，專門為他服務，而經理人部門更會將MIRROR分拆為AB team，由Anson Lo親自揀人。 

有傳今年8月曾任余文樂與Supper Moment藝人管理的Letitia加入了經理人團隊，成為十二子新經理人，並指花姐將退任，當時花姐曾回應表示：「可能大家見我哋AM team有新面孔而有呢個傳聞，我哋希望MIRROR ERROR有更大發展，所以公司expand AM team，我仍然係呢個team裏面。」今日，再傳出花姐獲得「續留」在team，是由Anson Lo自掏慶包出錢請花姐，所以自AM team重組後，花姐專責AnsonLo的個人事務，及主理MIRROR 有關演唱會製作。至於，MIRROR內部亦會分拆成AB team方便照顧，以Anson Lo為首的一team，直接由Anson Lo揀人，「點燈」的五位隊友為EdanJerJeremy StanleyFrankie，姜濤卻被out出局。

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花姐回覆傳媒表示傳聞不實。 花姐今日透過IG限時動態再次否認相關報道。

Anson Lo斥假新聞

對於花姐被Anson Lo私有化一事，花姐回覆傳媒表示傳聞不實：「Anson Lo請我？我係Makerville員工 ！而家專心做MIRROR演唱會，所以係負責 MIRROR唔係只係Anson Lo !」提到十二子內部分拆，她表示：「同之前回應一樣，我哋增加咗人手，令MIRROR嘅運作更加暢順！」及至今日中午，花姐透過IG限時動態寫：「無聊！講到真嘅一樣，又有人信係真」。及後，Anson Lo亦在自己的帳戶出Story回應，直斥報道失實。

Anson Lo亦有出Story，直斥報道全是流料。

Anson Lo亦有出Story，直斥報道全是流料。

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