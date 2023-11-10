傳MIRROR演唱會後分拆AB Team 由Anson Lo親自揀人 

MIRROR早前慶祝成軍五周年，12子難得聚首在主題樂園舉行慶祝活動，黎緊亦要為明年一月演唱會作準備。今日，有傳媒報導指，MIRROR在明年的演唱會後，12子將逐步減少團體合作，主力單飛發展 ；至於，一手凑大MIRROR的經理人花姐亦早在7月已向Viu請辭，更被Anson Lo自掏腰包私有化，專門為他服務，而經理人部門更會將MIRROR分拆為AB team，由Anson Lo親自揀人。

有傳今年8月曾任余文樂與Supper Moment藝人管理的Letitia加入了經理人團隊，成為十二子新經理人，並指花姐將退任，當時花姐曾回應表示：「可能大家見我哋AM team有新面孔而有呢個傳聞，我哋希望MIRROR ERROR有更大發展，所以公司expand AM team，我仍然係呢個team裏面。」今日，再傳出花姐獲得「續留」在team，是由Anson Lo自掏慶包出錢請花姐，所以自AM team重組後，花姐專責AnsonLo的個人事務，及主理MIRROR 有關演唱會製作。至於，MIRROR內部亦會分拆成AB team方便照顧，以Anson Lo為首的一team，直接由Anson Lo揀人，「點燈」的五位隊友為Edan、Jer、Jeremy 、Stanley和Frankie，姜濤卻被out出局。