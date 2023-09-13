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娛樂
2023-09-13 16:58:44

傳Phoebus吳啟洋張天穎5年情玩完 許寶恆Alice疑又做第三者

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Phoebus與Alice於今年5月到台灣拍節目，並傳他們暗地裡撻著。

P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)2019年參加《全民造星II》並奪得冠軍而入行，當時他在比賽後上載一名女子的背影，留言表示「這是我特別嗚謝的人。而這名女子便是陳輝陽女聲合唱團成員之一的張天穎(Jaime)。不過，自二人投身幕前之後，已甚少公開合照，就算工作亦甚少提及另一半，有指他們不想大家只關心其感情事，因此選擇低調處理。今日有報道指Phoebus與《造星IV》出身的許寶恆(Alice)撻著而狠飛Jaime。

Phoebus與Jaime入行前不時分享合照，但入行後將戀情低調處理。

Alice熱情攻陷Phoebus

報道稱P1X3L與許寶恆(Alice)、葛綽瑤(Yoyo)何洛瑤(Sica)、楊安妮(Win Win)及鍾卓穎(Ash)到台灣拍攝綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》。在兩個月的拍攝期間，AlicePhoebus非常熱情，而男方亦很快被Alice俘虜，二人的親密程度令Phoebus的兩位隊友GeorgeMarco一度以為他與Jaime已分手。報道又指Phoebus回港後對Jamie態度大轉變，二人不時吵架，最後由男方提出分手。翻看JaimeIG，已取消關注PhoebusAliceIG帳號，但PhoebusAlice仍有追蹤Jaime的帳號。

Alice曾介入Jer戀情

Alice已經不是第一次被指是第三者介入別人戀情，有傳她參加《造星IV》時，見到自己的偶像柳應廷(Jer)擔任導師，Alice便開行發電機埋Jer身邊。有知情人士稱女方更不時宣稱Jer一直想跟女友分手，自己又想跟男友分手，最後Jer難抵Alice的熱情，最終令他與拍拖5年的女友Kelly分手。

Jaime已經取消追蹤Phoebus及Alice的IG帳號。

有指Alice介入Jer與拍拖5年的Kelly戀情，更搞到二人分手。

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