像我這樣的愛情｜陳家樂三「情人」首度同框 連詩雅自爆唔敢睇老公拍愛情片

廖子妤（Fish）與陳家樂（Carlos）合作的全新愛情電影《像我這樣的愛情》，探索殘疾人士的性需要。兩人在電影公映(27日)前密密宣傳，更跳出演員身份，齊齊擔任網上特別企劃《像我這樣的訪談》節目主持。配合電影主題，兩人各邀嘉賓大談愛情觀，家樂於首集請來破天荒撮合三位「情人」—— 現實中的愛妻連詩雅（Shiga）、《不日成婚》系列中的未婚妻衛詩雅（Michelle）無條件情義相助，聯同新片《像我這樣的愛情》中有一段親密關係的廖子妤驚喜同框。家樂笑言：「連詩雅係我生活上嘅後盾，衛詩雅係我合作無間嘅好拍擋，廖子妤支撐我今次戲裡嘅發揮。雖然我話今集好似玩我咁，但其實大家聚埋一齊訪問對我都有特別意義。」

電影公司今日發佈的半分鐘絕密預告，家樂在陳太面前害羞表示：「試過有一套劇有親熱戲，而佢在場！」而另一幕則有Shiga禁不住拉住老公提醒：「你小心啲講嘢呀！」至於廖子妤談及年輕時嚮往的愛情，更自爆有個咆哮的靈魂：「我就係要好轟炸咁愛一次，然後我哋唔愛大家，我哋就大鬧一場，『嘩』！」；至於新婚大半年的衛詩雅，提到愛情觀時坦言：「你戴咗隻戒指，原來真係有一股力量㗎！」《像我這樣的訪談》將於今晚9時上架。

Shiga爆老公因不滿演出情緒崩潰

今次是家樂和Shiga婚後首度合體的深度訪談，Shiga披露曾在家中親身感受到家樂為未達自己要求的演出而情緒崩潰，令Shiga印象深刻，從中更肯定家樂對演出的堅持與自我追求，不過Shiga亦坦言即使結婚一段時間亦未能衝破心理關口，欣賞家樂主演的愛情電影。而身為家樂多年戰友的Michelle，工作上是幕前的拍檔對手，私底下是交心的好友，原來Michelle一直都會跟家樂交流演戲經驗，而Michelle亦深知家樂為演好《像》片付出相當多努力，而優先欣賞過電影的Michelle更深受家樂不著痕跡的演出打動，因此毫不猶疑答應家樂邀請現身訪談，希望以行動支持家樂更上一層樓的演出。

《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導，故事講述阿妹（廖子妤 飾）天生患有腦性麻痺，性格樂觀愛繪畫，不時約朋友踩板吹水，努力過著不被身體耽誤的生活。不過，母親堅決安排她進行子宮切除手術，她在手術前找到一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了義工Ken（陳家樂 飾），兩人撫慰彼此傷痛受傷，漸生情愫，卻面對世俗的道德審判。