優之良品全線結業 蕭正楠沈卓盈陳逸寧曾經係廣告主角 而家去晒邊？

零食專門店優之良品近日多家分店落閘暫停營業，有傳集團將會全線結業。優之良品上世紀90年代創立，全盛時期有700名員工，更加出過唔少宣傳廣告。既然係零食品牌，當然會搵真．年青人偶像演出，當中仲有唔少初出茅蘆嘅藝人。而家佢地去晒邊？

蕭正楠 陳逸寧

出道前做歌手前嘅蕭正楠，曾經同MODEL出身嘅Isabel拍過優之良品廣告，故事本來Edwin係入鋪頭買小食氹女朋友，經過店員Isabel熱情推介之後，竟然「轉台」想送小食俾Isabel。當時個廣告成日喺深夜時份播，Isabel因此成為唔少巴打嘅女神。後來Isabel出道成為演員，拍過港台青春劇《Y2K前的暑假》人氣更上層樓，但論真正成名作可能要數到《志明與春嬌》系列演楊千嬅個friend，金句梗係「腿張開」啦。

至於蕭正楠2002年出道成為歌手，後來星運平平，北上發展後簽約TVB，最大收穫可能係因為拍劇而識到黃翠如，仲結埋婚添。

沈卓盈 郭力行

呢條2004年嘅廣告，有令人眼前一亮嘅「沈大師」同埋樂壇新人郭力行。Jess當時入咗TVB但未有太多機會，後來因為主持《最緊要正字》為人認識。沈卓盈嘅緋聞注目度高過演技水平，2018年離巢後，好快就同內衣業富貴男友Calvin結婚，去年仲升呢做埋媽媽。

郭力行條路類似蕭正楠，出道做歌手但反應普通，2004年簽TVB，拍過《學警雄心》等劇。之後同樣係北上拍劇，2010年再回巢但亦再離開，現時主力北上拍戲，早排播嘅《家族榮耀》搵郭力行演年青版艾威，睇落又幾似。

丘凱敏

90年代喺新城做DJ嘅Anna，有靚樣自然有人搵佢拍廣告同MV，其中一個就係優之良品。Anna後來加入TVB，喺外國讀過書加上夠淡定，成為當時大show以及商業活動金牌司儀之一。2012年Anna同銀行家男友拉埋天窗後淡出，而家間中同Do姐、吳美珩同劉曉彤等人飯局，幾寫意。

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