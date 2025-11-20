優獸大都會2｜關繼威上海首映禮劇透新角色 五月天《派對動物》成中文主題曲

本年度迪士尼壓軸動畫電影《優獸大都會2》（Zootopia 2）將於下周三（11月26日）晚優先場，11月27日香港大銀幕上映。 日前，導演謝利布殊（Jared Bush）率領優獸團隊的聲演演員Ginnifer Goodwin以及今集加盟「聲」援的金像得主關繼威出席上海首映禮，與當地聲演演員列陣亮相。作為《優獸大都會》忠粉的關繼威，今次擔起重任，接下全新反派角色「基仔」一角，關繼威「劇透」他聲演的新角色，他表現：「我看過《優獸大都會》很多次，當接到要為一條響尾蛇配音時，我還懷疑是不是找錯人！」關繼威續說：「這條蛇帶來的温暖情感對我來說非常重要。我希望觀眾也能感受到，不要因為『蛇』就覺得可怕。」

緣份追溯近10年前 另一方面，華語搖滾天團五月天（Mayday）的經典歌曲《派對動物》，已成為《優獸大都會2》中文主題曲，11月底隨電影‌登陸大銀幕，帶領觀眾重返優獸大都會，展開玩得更大去得更盡的冒險。作為現象級電影作品，《優獸大都會2》常年維持超越大銀幕的廣泛熱度，憑藉其超高人氣衍生出一系列爆款商品和熱門短片；而作為華語樂壇最具影響力的搖滾樂團之一，五月天不僅是無數人的青春回憶，更跨越不同的地域與年齡，沉澱出直抵聽眾內心的共鳴。這次雙方堪稱「夢幻聯動」的緣起，可以追溯到將近10年前；2016年，《優獸大都會》上映，以其充滿想像力的世界觀和生動鮮活的角色迅速征服了全球觀眾；同年，《派對動物》作為五月天第9張創作專輯的主打歌曲推出，迅速成為五月天傳唱度最高的歌曲之一，電影與音樂的奇妙聯結彼時已悄然萌芽。如今緣份再續，《派對動物》成為《優獸大都會2》中文主題曲，並隨電影‌登陸大銀幕，歌曲中「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也將呼應著《優獸大都會》系列核心精神，為全新冒險注入搖滾能量與深層共鳴。