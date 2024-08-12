元奎離世｜一手提拔李連杰楊紫瓊 曾為多部荷李活巨片任武指

香港著名導演、武術指導及監製，七小福之一元奎驚傳離世，享年72歲。田啟文向傳媒證實早年移居加拿大的元奎已於兩年前因為因新冠肺炎離世，因其家人意願一直未有公開。

成龍在微博發文提到︰「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」但他未有提及太多關於元奎離世的事。