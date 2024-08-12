元奎離世｜一手提拔李連杰楊紫瓊 曾為多部荷李活巨片任武指

香港著名導演、武術指導及監製，七小福之一元奎驚傳離世，享年72歲。田啟文向傳媒證實早年移居加拿大的元奎已於兩年前因為因新冠肺炎離世，因其家人意願一直未有公開。
成龍在微博發文提到︰「這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」但他未有提及太多關於元奎離世的事。
能打能演能導
元奎是七小福之一，師承于占元，人稱「旦哥」。1970年出任龍虎武師，為人非常低調。1982年獲吳思遠邀請回香港執導處女作《龍之忍者》，獲得得第二屆香港電影金像獎最佳動作指導提名。1990年，與劉鎮偉合作導演《賭聖》，不但捧紅了周星馳，更成為當年票房賣座冠軍。《方世玉》、《中南海保鑣》、《新精武門1991》、《摩登武聖》等都是由元奎執導的。
李連杰楊紫瓊恩師
此外，元奎一手提拔多位動作演員，包括李連杰及楊紫瓊，他其後更成為李連杰的御用動作導演。楊紫瓊初入娛樂圈時，是走文藝路線，但因為她的中文不靈光，於是改拍武打電影，首部作品便是元奎在1985年執導的《皇家師姐》，一打成名。
隨李連杰往荷李活發展
元奎於98年隨李連杰一同前往荷李活發展，替他在《轟天炮4》設計動作場面，並且取得相當耀眼的成績。其後他擔任多部荷里活大片的動作指導，如《轟天炮4》、《變種特攻》、《致命英雄》、《猛龍戰警》、《最後一強》、《搏激戰》、《同盜一擊》等等。2002年，元奎執導由路．比桑監製的荷里活片《換命快遞》，全球票房總計4390萬美元，而元奎在片中設計的動作更獲一致好評，更令Jason Statham一舉成名。
要求有美感同安全
楊紫瓊曾在訪問中提到，旦哥對武打動作要求嚴格，需要同時具備姿勢與美感。同時，他亦心裡有數，知道演員有沒有能力做到某些動作，不會勉強，以免演員受傷。