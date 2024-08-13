元奎離世｜擅長指導女演員拍動作滿足感最大 元奎︰由零變到會

香港著名導演、武術指導及監製，七小福之一元奎驚傳離世，享年72歲。田啟文向傳媒證實早年移居加拿大的元奎已於兩年前因為因新冠肺炎離世，因其家人意願一直未有公開。

元奎參演、執導過的作品多不勝數，他設計的動作都大受歡迎，而且都會非常著重演員安全。曾跟元奎及元德合作《九一神鵰俠侶》和《九二神鵰俠侶》的劉德華曾在訪問中提到拍成龍或洪金寶的電影，如果動作達不到他們的要求，可能會被「摑兩巴」，壓力非常大。相反，跟元奎壓力少些，因為對方會以循序漸進的方式指導演員的動作，讓你慢慢練習。他又指元奎非常有創造力，創造了不少經典的電影場面。