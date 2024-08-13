元奎離世｜擅長指導女演員拍動作滿足感最大 元奎︰由零變到會

香港著名導演、武術指導及監製，七小福之一元奎驚傳離世，享年72歲。田啟文向傳媒證實早年移居加拿大的元奎已於兩年前因為因新冠肺炎離世，因其家人意願一直未有公開。
元奎參演、執導過的作品多不勝數，他設計的動作都大受歡迎，而且都會非常著重演員安全。曾跟元奎及元德合作《九一神鵰俠侶》和《九二神鵰俠侶》的劉德華曾在訪問中提到拍成龍或洪金寶的電影，如果動作達不到他們的要求，可能會被「摑兩巴」，壓力非常大。相反，跟元奎壓力少些，因為對方會以循序漸進的方式指導演員的動作，讓你慢慢練習。他又指元奎非常有創造力，創造了不少經典的電影場面。
元奎動作設計飄逸
元奎的動作設計飄逸灑脫，快速絕倫，他亦特別擅長指導女演員進行激烈武打而著名，楊紫瓊便是其中一位由他一手調教出來的武打女星。2007年，元奎執導的《DOA: Dead or Alive》(生死格鬥)，此片起用大量女星，由於動作招式華麗，吸引大批觀眾入場，票房大收。
元奎最愛用棍擋劍
2002年，元奎找來莫文蔚、舒淇及趙薇主演被形容為《神探俏嬌娃》亞洲版的《夕陽天使》，此片是由美國的電影電視製作公司投資。當時台灣傳媒飛到荷李活跟他做訪問，形容他最愛用棍擋劍，「劍隨棍上的趣味武打招式，是香港導演元奎的拿手好戲。」他在訪問中提到自己比較愛跟女演員合作拍打戲，因為成就感非常大。他說︰「跟女孩打、拍動作片，會滿足感多一點，就是說，她從一個零，你變到她會。」
外國發展心繫香港
當時元奎表示《夕陽天使》是美商投資，在香港拍攝，希望可以讓中國武術呈現出更具國際賣相的新風貌。元奎坦言這次拍攝是有點將就美國市場，因為考慮到國際市場需要，所以除了動作設計外，會利用造型及科技去突顯角色。記者又提到元奎雖然在荷李活闖出一片天，但他仍是很愛拍港產片。