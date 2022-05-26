元宇宙｜藝人進軍元宇宙 張敬軒7位數建虛擬演唱會 林盛斌做展覽館業主

近年嘅藝人已經唔係只打一份工，發展副業、投資物業以外，仲玩埋NFT及元宇宙（Metaverse）。元宇宙即虛擬與現實結合嘅新生態產業，透過人工智能、虛擬實境、大數據等技術建構虛擬世界，從中進行社交及買賣等活動，一班藝人都跟上呢股熱潮。

張敬軒未來或搞虛擬演唱會

張敬軒經理人公司英皇娛樂5月初宣布成立首個元宇宙項目，而張敬軒就係首位參與藝人。英皇娛樂投資約七位數字建立「HinsLand」並搭建張敬軒虛擬角色「HC」及多個場景，例如Fans Club、Meta-Avon Studio、起居室、歌劇院等等，其中歌劇院為未來虛擬演唱會場地，代表觀眾未來有望唔洗出門就睇到張敬軒演唱會；張敬軒工人姐姐「遮遮」暗黑早餐深入民心，而「HinsLand」內都有「軒公餐廳」可以品嚐到暗黑料理。

林盛斌與企業家合作

林盛斌（Bob）近日與企業家李志誠博士合作發展元宇宙地產項目，搵咗專業建築師設計「Artist Of Life」展覽場館大樓，希望打造一棟可供大眾紀錄生活及家族歷史嘅虛擬展覽場館。「Artist Of Life」內設藝術館，當中嘅展覽場可租用畀人做自己嘅展館，最細嘅單位有千三呎，價錢由幾千蚊到萬幾蚊一年不等。林盛斌仲表示，以前得大家庭先有家族紀念館，但希望元宇宙可以令到每個人都擁有一個二千呎地方，將自己嘅作品呈現出嚟。

林芊妤開設網上虛擬商店

林芊妤（Coffee）與多媒體製作公司Zenecom MCN合作開展元字宙計劃，喺虛擬實景商場中開設個人品牌Coffee Sweat網上虛擬商店，除咗Coffee虛擬人物出現及發布限定商品外，更會為用家提供虛擬試身、瑜伽課程，且會於用家購買瑜伽衫時直接連結至Coffee Sweat官網，令曝光率與生意額大增。

其實仲有唔少藝人踏足元字宙，包括舒淇、馮德倫、薛家燕、余文樂、韓國女團aespa、美國饒舌歌手Travis Scott、加拿大歌手Justin Bieber等；台灣藝人方面亦有林俊傑、陳零九、陳芳語等，隨時代變遷，相信元宇宙會於未來蓬勃發展，分分鐘係元宇宙中與藝人們做鄰居！

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載