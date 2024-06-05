元祖女團S.E.S發文撐NewJeans 閔熙珍晒成員Bada 柳真合照

韓國大勢女團NewJeans的創意總監閔熙珍，昨日在IG上載於2016年，與當地第一代女團、有「永遠的妖精」之稱的S.E.S成員 Bada、柳真的合照，並撰文寫到「很快見面」，引來K-Pop fans高度關注。
據悉前幾天Bada、柳真公開向NewJeans和閔熙珍表示支持，Bada又寫道：「NewJeans準備回歸專輯已經夠疲憊了，還身陷在大人的複雜爭議之中，這些孩子們該有多辛苦呢？」、「偶像後輩們，我們都在各自的崗位上經歷著各種磨難，但這樣美好的時光不會再有了，希望妳們能夠堅持住，以更精彩的面貌成長，追求屬於自己的幸福，我支持你們。」
柳真亦有撰文：「我們曾在準備 S.E.S 20周年紀念專輯的過程中短暫見面，閔熙珍給我留下了又酷又才華橫溢的印象。而 NewJeans可愛的成員、他們的音樂和復古氛圍，讓我瞬間成為粉絲。我很高興閔熙珍和NewJeans不會分道揚鑣，以後也會繼續支持和喜愛帥氣活動的 NewJeans，為你們應援，我愛你們。」
得到前輩偶像力撐，對閔熙珍及NewJeans來說，都是非常大的鼓舞，作為前輩偶像，Bada和柳真的溫暖鼓勵，必定能為NewJeans和閔熙珍的發展，注入更多正能量，相信NewJeans定能在前輩的支持下，不斷成長茁壯，為樂迷帶來更多動人心弦的作品。而K-Pop樂迷當然希望閔熙珍監製S.E.S 30周年回歸活動。