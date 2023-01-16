先贏劉德華《流浪地球2》《無名》內地賀歲檔預售爆冷領先 唔關梁朝偉事？

今年內地迎接解除疫情限制後首個電影賀歲檔，各大片商當然嚴陣以待。即使未過年，但係國產片預售票房戰已經由2日前展開。上一集《流浪地球2》大收47億人民幣（下同），今年上賀歲檔嘅《流浪地球2》，有劉德華加盟助陣，而且宣傳係最早展開，本來備受睇好會再次成為票房冠軍。但係根據內地票房網數字，《流浪地球2》年初一預售票房只係排第3！

《無名》預售票房登第一位

而第一位竟然係最遲宣布上賀歲檔、由梁朝偉、周迅搭內地人氣王王一博嘅《無名》，截稿時已經有3228萬預售數字。至於第2位係張藝謀執導、人氣偶像易烊千璽嘅古裝黑色喜劇《滿江紅》，暫收2477萬。《流浪地球2》暫時以2304萬排第3。

王一博、易烊千璽成賣點

內地院商會根據預售數字，再決定各套電影農曆年假期間播放場次，因此對電影整體收入居足輕重。頭2位嘅《無名》同《滿江紅》，對內地觀眾而言賣點可能係王一博同易烊千璽，佢地嘅fans亦同香港MIRROR fans一樣，以銀彈政策力撐偶像，既然預售成績可以幫助電影爭取更多有利場次，咁梗係要出力啦。

而且《無名》係王一博首套上映嘅電影，本來佢嘅另一套戲《長空之王》安排去年十月上國慶檔，預售成績同樣過咗3千萬。但係《長》上映前幾日臨時被撤走，令fans今次更加不容有失，相信亦係《無名》先贏一仗嘅主因。

《無名》有梁朝偉周迅

對香港觀眾而言，《無名》嘅賣點係梁朝偉同周迅，但現時電影嘅內地宣傳主力就由王一博同導演程耳孭起。王一博正正係喺除夕嘅晚會公布《無名》定檔，而尋晚內地湖南衛視嘅「小春晚」亦都見到王一博現身。相信王一博嘅叫座力，將會係《無名》能否打低《流浪地球2》同《滿江紅》笑到最後嘅關鍵。

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