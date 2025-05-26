光明大押專訪｜呂爵安抗壓力高羨慕練美娟淚腺爆發 謝君豪難忘獨力孭起Edan娟姐(有片)

謝君豪首次監製兼主演的ViuTV劇集《光明大押》今晚(26日)開播，豪哥找來呂爵安(Edan)、練美娟(娟姐)、廖子妤、何啟華、柯煒林等新生代演員合作。3人早前接受本報訪問，豪哥與兩位後輩打成一片，互笠高帽又玩互爆，大讚Edan和娟姐各有獨特喜感，火花十足，更即席上演宮廷鬧劇，揚言要原班人馬再合作。

滙聚逾百演員 跨界別合作 首次身兼兩職的謝君豪形容新劇是考牌之作，以往做演員只需專注自己的角色，但監製要處理各大小事務，從選角、取景到演員檔期等都要跟進，今次更動員逾百位演員，每個角色有名有姓，絕不簡單。Edan形容拍劇場面墟冚，「好多角色都是豪哥朋友，睇得出是豪哥叫到沒問題，反映他平時怎樣待人，才令所有人都很願意支持他。」豪哥坦言，「做監製除了想作新嘗試，另外都希望有個平台，讓我話劇界朋友或《選角》參賽學員，都有機會參與。」 驚爆謝君豪好「 淫緣」 繼電影《過時·過節》後再與豪哥合作的Edan驚嘆，「睇到豪哥『淫緣』好！」即時嚇呆了娟姐和豪哥，娟姐直指，「甚麼『淫緣』？你的懶音好像沒進步！」Edan才醒覺更正是人緣好，「坦白講，第一次跟豪哥合作時，已覺他真是很好的前輩，毫無架子，完全是慷慨解囊，好似一個爸爸、慈祥的爺爺……他長期都好正面、笑臉迎人，有他在場，甚麼都不用怕！」獲盛讚的謝君豪禁不住「投訴」：「可唔可以形容得年輕啲，我頭髮仍好黑。」此時由娟姐接力，「豪哥最厲害是跟新一輩的年輕人，真的能打成一片，不是每個前輩都做到！」豪哥搞笑澄清，樂於跟年輕年長的演員合作，「我自己好開放，鍾意跟不同人聊天，學到新事物嘛。」席間談起「Gen Z」，豪哥不恥下問，與Edan和娟姐爆笑互動，完全打成一片。

娟姐 感情澎湃 謝君豪對兩位後輩亦讚不絕口，他表示從籌拍《光明大押》開始，呂爵安和練美娟已是不二之選，他指Edan較幾年前拍《過時·過節》時成長和成熟，「那時他才第二次拍電影，還沒有自己的風格，現在已慢慢有自己的風格，無論感情戲或搞笑喜劇，都有獨特的節奏。」至於何以找兩人促成這個「姊弟配」，豪哥續說，「娟姐都好有喜感，他倆的喜劇節奏完全不同，但夾起來就很有趣。」他不忘補充，「今次角色可讓娟姐發揮感情戲，感情流露很澎湃，以前從沒見過，她也可演悲正劇。」 欣賞Edan表現專業 劇集圍繞一間老字號當舖，若要典當個人特質換取他人的強項，3人又會如何選擇？向來淚腺閉塞的Edan率先表態，「想要娟姐的淚腺，之前拍《大叔的愛》，沒甚麼沉重的感情戲，今次真的被她震驚，感情好豐富，我曾私下問她如何能控制幾時喊，她回應想起某些事情就會喊，真的沒見過娟姐這一面，平時都是大癲大肺，嘻嘻哈哈，但其實她是有經歷的女人。」不過娟姐對Edan的淚腺零興趣，反而看中他的抗壓能力，皆因拍劇期間，Edan與林明禎的新聞鬧得沸沸揚揚，「拍這劇時他有很多新聞，老實講是很轟動，但他拍戲時好專業，馬上入戲，完全看不到甚麼端倪，我覺得這小伙子的抗壓能力好高。」 練美娟自爆拍劇期間超緊張，「因為第一次演戲份重角色，想好好把握這突然來到的機會，但有時欲速不達。不過，這種緊張又好適合劇中的角色，經常心不在焉又很怕事的態度。」她自言仍是演戲初哥，慶幸獲一班好拍檔和前輩鼓勵，演技上經歷急速成長。

驚爆Edan重過娟姐？ 問到拍戲難忘事，娟姐首推大結局一集，3人齊齊滾落山的場景，在連場大雨下拍幾晚通宵，豪哥更要獨力拯救Edan和娟姐，豪哥罕有地呻辛苦，「真是拍到人都癲，好痛苦，通宵也沒所謂，但要抬她和Edan上斜坡，兩個都幾重嘛，但我發現娟姐輕過Edan……因為我只是扶她上來，但要直接孭Edan上去。」娟姐笑言是首次拍「動作戲」，將所有力都卸到豪哥身上，加重他的負擔。而Edan中途要反過來揹著豪哥上斜坡，他強調「那不是普通斜坡，從馬路旁直剷落水塘，每拍一次都要慢慢爬落去，再孭人上來。」到底有幾驚險？大家拭目以待。 體諒是溝通之門 謝君豪演的二叔公「林定堅」，代早逝的老闆照顧其子女關俊(呂爵安飾)和關聆(練美娟飾)，3人本來關係親密，但卻因一事而疏遠。談到面對兩代價值衝突，向來率直的Edan分析道，「我會直接討論有什麼問題，但有些問題未必你想解決就解決到，要大家都願意踏出一步，不能勉強，例如豪哥的角色，多年來的性格，怎能一時間改變，反而要學懂如何包容，大家怎樣退一步。」娟姐大感認同，「例如家人相處或跟上一輩溝通，可能年輕時都不願意踏出一步，人逐漸長大慢慢就學懂體諒，在體諒的前提下，很多問題沒那麼難搞。」謝君豪總結道，「其實每個人都有他自己的原因，有內心的一面，但也要開放跟別人溝通。」

初遇「喊包」導演 即興上演宮廷劇 3人一拍即合，約定要再次合作，呂爵安和練美娟聯手力推謝君豪再作新挑戰，下次嘗試自監自導自演，並笑言今次《光明大押》的導演關信輝可轉做演員，Edan爆料指導演原來是喊包，「第一次見面傾劇本，他已經一邊講一邊喊，好容易感動。他的情感氾濫到一個程度，即使在拍攝現場，他看playback時都經常眼濕濕，好誇張。」原來娟姐初次跟導演討論劇本時，對方也落下男兒淚，「導演是個情感好強、好溫情的男人，他可以做演員，記得我們首次圍讀劇本時，他突然喊起來，我即時跟Edan互望，大家都要控制表情。」話說回來，至於3人合作拍甚麼？向來多多鬼主意的Edan就獻計，由謝君豪演奴隸，因與突然駕崩的皇帝「撞樣」，臨時被找來作頂替，而他就演皇帝身邊的太監「小安子」，娟姐就化身「俏宮女」，兩人更即興示範，想知有幾爆笑？請看am娛樂足本訪問片。 文：Grace 攝：蘇文傑 服裝：Lane Crawford, Giuseppe Zanotti(呂爵安), Polo Ralph Lauren(謝君豪), mi-tu(練美娟) 髮型：Man Chan @CHIC PRIVATE i Salon(呂爵安) 化妝：Deep Choi(呂爵安) 造型：PIPA Creative(呂爵安)