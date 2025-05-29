光明大押｜謝君豪讚練美娟拍喊戲好掂 廖子妤估唔到網民like黑絲

謝君豪、呂爵安(Edan)、廖子妤(Fish)及練美娟等今日出席劇集《光明大押》做宣傳，何居倬(Adams)和羅子熙(Hei)率先現場演唱劇集主題曲《失焦》。謝君豪首次監製兼主演，坦言「人都癲」，因為完全用盡左腦右腦，「真係兩邊分裂，人都癲！但開心，因為好多嘢都未做過，好似新人咁學嘢，吸收到好多嘢！」娟姐就爆豪哥不時拿出一些新器材，自己都不知道是甚麼，和對方合作學到不少新東西。

在活動上，豪哥、Edan、娟姐及 Fish即場大玩押票遊戲，娟姐表示要當走自己的4両肉，成功換取1千元，Edan則押上娟姐的下半生，只望換取5元。他們接受訪時，豪哥笑稱是蝕本貨，拒絕接收。至於廖子妤則押上金像獎最佳女配角獎座，以換取1億元，娟姐反建議豪哥以影帝獎交換，兩人一拍即合，笑言一生人都冇法獲得對方的獎項。

提到Edan跟Fish有親密的戲，Fish表示心靈上交流也可以親密，「都刀光劍影，大戰幾百回合！」提到Fish在戲中的造型非常有女人味，她笑謂網民可能特別愛絲襪，自己就不太喜歡，但造型師指很多人愛黑絲，於是才決定穿住演出。娟姐透露她在劇中有睡衣造型及會跟豪哥有感情線，呼籲大家要留意。