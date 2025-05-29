光明大押｜謝君豪讚練美娟拍喊戲好掂 廖子妤估唔到網民like黑絲

謝君豪、呂爵安(Edan)、廖子妤(Fish)及練美娟等今日出席劇集《光明大押》做宣傳，何居倬(Adams)和羅子熙(Hei)率先現場演唱劇集主題曲《失焦》。謝君豪首次監製兼主演，坦言「人都癲」，因為完全用盡左腦右腦，「真係兩邊分裂，人都癲！但開心，因為好多嘢都未做過，好似新人咁學嘢，吸收到好多嘢！」娟姐就爆豪哥不時拿出一些新器材，自己都不知道是甚麼，和對方合作學到不少新東西。
在活動上，豪哥、Edan、娟姐及 Fish即場大玩押票遊戲，娟姐表示要當走自己的4両肉，成功換取1千元，Edan則押上娟姐的下半生，只望換取5元。他們接受訪時，豪哥笑稱是蝕本貨，拒絕接收。至於廖子妤則押上金像獎最佳女配角獎座，以換取1億元，娟姐反建議豪哥以影帝獎交換，兩人一拍即合，笑言一生人都冇法獲得對方的獎項。
提到Edan跟Fish有親密的戲，Fish表示心靈上交流也可以親密，「都刀光劍影，大戰幾百回合！」提到Fish在戲中的造型非常有女人味，她笑謂網民可能特別愛絲襪，自己就不太喜歡，但造型師指很多人愛黑絲，於是才決定穿住演出。娟姐透露她在劇中有睡衣造型及會跟豪哥有感情線，呼籲大家要留意。
讚娟姐拍喊戲有一手
豪哥指娟姐拍喊戲，眼淚像水喉般不停流，「佢唔止係眼泛淚光，直情係條水喉咁，濕晒！睇娟姐做喜劇得，估唔到喊戲都咁掂，我都想同佢講唔好喊啦！」娟姐聞言表示對豪哥的感情如滔滔的江水不停流。
豪哥早前憑舞台劇《天下第一樓》榮膺劇帝，贏得「年度最佳男演員」獎項，問到如《光明大押》反應好，可否改編成舞台劇，豪哥表示可以原班人馬合作演舞台劇，他又笑言如要拍古裝，自己會做皇帝、Edan可以做太監、娟姐做宮女，而Fish即表示希望可以做女俠。
趁機會進修
對於電影工作處於冰河時期，Fish表示身邊從事電影工作的朋友並不常開工，而自己下半年會有戲開，男友盧鎮業亦有工作在身。她指作為一個演員，在沒有工作時，就要好好裝備自己。她坦言不止是電影業，各行各業都在努力中，豪哥亦認為每一個行業都有高低時期，「正常嘅，只要大家堅持，繼續做，係會做到啲嘢出嚟。學Fish咁講，演員有機會咪爭取，無咪進修、裝備自己，學嘢囉，到機會嚟到就有用。」