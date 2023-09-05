光頭幫內訌︱直指肥蛙干涉TomFatKi團務 福正認嫖妓反擊賴泰護女友

香港獨立饒舌歌手組合光頭幫Tomfatki，年前與Billy Choi合作的單曲《天水圍 Gang Gang》大受歡迎，不過成員之間最近鬧不和，成員之一的賴泰透過IG以千字文宣布退團，坦言內部出現問題，導致兄弟情難以修補。
光頭幫福正與肥蛙拍拖
光頭幫出身於天水圍，由福正（風正）、阿奇、賴泰（肥仔）組成，對於肥仔決定退出Tomfatki（TFK），他撰文先寫：「我知道呢幾日福正搵過好多人，想搵我出嚟，首先我想同大家講我安全，令大家擔心我好對唔住，我性格需要好長時間去消化一啲對我打擊好大嘅事，多謝大家體諒。」
之後，肥仔交代與福正由中學認識，曾是最好的朋友，他續說：「以前成日周圍去玩成日係條街諗橋，嗰陣好開心，後來有埋阿奇，三個一齊成長，到後期認識埋何圖東城一丁Billy Gary，我哋一齊玩同做嘢，仲越嚟越多人鍾意我哋。嗰陣我哋唔理有無人睇都好，最緊要係我哋成班Homie一齊做作品。到早兩年疫情我哋失晒方向，嗰陣時福正開始同肥蛙拍拖，我知佢畀咗好多意見想法我哋，提出咗一啲可以喺studio拍到嘅方案，令到件事繼續發展落去，我知嗰時需要行動力，但係肥蛙成功嘅方式同我哋Homie成功嘅方式係唔同，無辦法將佢嘅方法複製。」他續指尊重這件事，因為福正除咗係TFK之外也是肥蛙的男朋友，因此與阿奇選擇迴避同沉默，唔講傷害大家關係的說話。
肥仔表示年頭大家曾去日本，當時以為可以修補大家的團隊關係，可惜返港後卻打回原形，令他深受打擊，而且肥仔屋企亦發生一些問題，使他一下子處理不來。
肥仔指兩次演唱會，都要面對有成員覺得被漠視意見，提出退團，對於他來說係一種痛。而導致光頭幫未能繼續玩落去，是發現原來有自己人一直容許女朋友登入佢嘅WhatsApp，監視住對話，而光頭幫其他成員全不知情，嚴重侵犯私隱。後來相約見面傾，居然被要求錄音或錄影，形成不可逆轉的盡頭。肥仔指︰「一個最親嘅兄弟做到呢一步，我除咗嬲到唔識畀反應，我甚至會反思究竟我哋係咪真係對你咁差令到你會咁。我好珍惜我哋嘅友誼，我想一班人一齊做歌，一班人一齊拍片，一班人一齊進步，咁先係對觀眾最好既回饋。」肥仔自言對TFK無辦法再行落去感到好心痛、好唔開心，收埋自己一段時間，今次是他打得最多字的一次，弄至如此地步希望大家體諒。
其後，福正同以千字文回應肥仔，並寫：「去到呢刻我最對唔住嘅係我女朋友，因為呢刻都係保護緊我、肥仔、奇三個，無將我哋「叫雞」嘅事公開講出來。即使我女朋友已經原諒咗我哋，但依家所有網絡攻擊反而只係攻擊佢，佢咩都無做，但佢承受嘅係最多。難道我哋咁大個人想屈一個女人？」除了維護女友肥蛙，福正亦有該一反駁肥仔的指控。