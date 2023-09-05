光頭幫內訌︱直指肥蛙干涉TomFatKi團務 福正認嫖妓反擊賴泰護女友

香港獨立饒舌歌手組合光頭幫Tomfatki，年前與Billy Choi合作的單曲《天水圍 Gang Gang》大受歡迎，不過成員之間最近鬧不和，成員之一的賴泰透過IG以千字文宣布退團，坦言內部出現問題，導致兄弟情難以修補。

光頭幫福正與肥蛙拍拖

光頭幫出身於天水圍，由福正（風正）、阿奇、賴泰（肥仔）組成，對於肥仔決定退出Tomfatki（TFK），他撰文先寫：「我知道呢幾日福正搵過好多人，想搵我出嚟，首先我想同大家講我安全，令大家擔心我好對唔住，我性格需要好長時間去消化一啲對我打擊好大嘅事，多謝大家體諒。」

之後，肥仔交代與福正由中學認識，曾是最好的朋友，他續說：「以前成日周圍去玩成日係條街諗橋，嗰陣好開心，後來有埋阿奇，三個一齊成長，到後期認識埋何圖東城一丁Billy Gary，我哋一齊玩同做嘢，仲越嚟越多人鍾意我哋。嗰陣我哋唔理有無人睇都好，最緊要係我哋成班Homie一齊做作品。到早兩年疫情我哋失晒方向，嗰陣時福正開始同肥蛙拍拖，我知佢畀咗好多意見想法我哋，提出咗一啲可以喺studio拍到嘅方案，令到件事繼續發展落去，我知嗰時需要行動力，但係肥蛙成功嘅方式同我哋Homie成功嘅方式係唔同，無辦法將佢嘅方法複製。」他續指尊重這件事，因為福正除咗係TFK之外也是肥蛙的男朋友，因此與阿奇選擇迴避同沉默，唔講傷害大家關係的說話。