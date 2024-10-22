兒童癌病基金舉辦「帽子日」 何超蓮Tyson Yoshi身體力行喚起社會關注病童

對於勇敢進行化療的兒童來說，帽子不僅是普通的配飾，更能為頭皮保暖和提供安全感。今年11月8日（星期五），兒童癌病基金將舉辦「帽子日Hats On Day」，誠邀全港市民一同戴上帽子，以行動向患癌及危重症病童傳遞關愛與支持。

香港每年約有180名兒童及青少年被確診患上不同類型的癌症。今年為兒童癌病基金（CCF）成立35周年，CCF期望通過舉辦「帽子日Hats On Day」，為患癌及危重症兒童送支持，喚起社會對兒童癌症和重症病童的關注及支持，並為他們及其家庭提供支持和希望。CCF將與不同界別的合作夥伴攜手，推出線上及線下多元支持方式，讓市民能夠輕鬆參與。為了讓活動更具趣味，特別設計多款充滿童趣的「光頭仔換帽」貼紙，以及CCF的義工親手編織獨一無二的、充滿童趣和秋冬氣氛的帽襟針，凡捐款200元或以上可獲贈一個，將愛心延續到「帽子日」以外的每一天。