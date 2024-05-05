兒童節再捐款57萬 IU連續9年共捐2880萬幫助小孩

5月5日是韓國兒童節，當地女歌手IU(李知恩)，近日向當地一間兒童慈善組織，捐款1億韓圜(約57.6萬港元)。IU所屬的經理公司EDAM Entertainment，於官方社交媒體上宣布這消息，並說：「IU希望所有孩子都能受到愛護，能夠健康成長成為成年人。」

IU明白自己身為偶像的影響力，發布一份捐款認證書，並寫上：「今年春天，我們將繼續提供支持。」捐款證書確認了IU向綠傘兒童基金會(ChildFund Korea)，捐贈了1億韓圜。IU以她官方粉絲俱樂部名義UAENA，一直以來都在幫助陷入經濟困難國民進行捐款。