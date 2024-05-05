兒童節再捐款57萬 IU連續9年共捐2880萬幫助小孩

5月5日是韓國兒童節，當地女歌手IU(李知恩)，近日向當地一間兒童慈善組織，捐款1億韓圜(約57.6萬港元)。IU所屬的經理公司EDAM Entertainment，於官方社交媒體上宣布這消息，並說：「IU希望所有孩子都能受到愛護，能夠健康成長成為成年人。」
IU明白自己身為偶像的影響力，發布一份捐款認證書，並寫上：「今年春天，我們將繼續提供支持。」捐款證書確認了IU向綠傘兒童基金會(ChildFund Korea)，捐贈了1億韓圜。IU以她官方粉絲俱樂部名義UAENA，一直以來都在幫助陷入經濟困難國民進行捐款。
通過慷慨捐款，IU再次展現對社會的關懷和支持，她的善舉對其他人起到榜樣性作用。自2015年起，IU每年在兒童節都會捐款做善事，公開累計的捐款金額，已達到50億韓圜(約2,880萬港元)，她不斷將自己的財富回饋給社會，展現正面影響力。樂迷應該欣賞她的善舉，希望其正面影響力能夠持續下去。此外，正在舉行世界巡迴演唱會的她，將於本月25、26日來港，舉行兩場演唱會。
IU通過慷慨捐款，再次展現對社會的關懷和支持，她的善舉對其他人起到榜樣性作用。自2015年起，IU每年在兒童節都會捐款做善事，公開累計的捐款金額，已達到50億韓圜(約2,880萬港元)，她不斷將自己的財富回饋給社會，展現正面影響力。樂迷應該欣賞她的善舉，希望其正面影響力能夠持續下去。此外，正在舉行世界巡迴演唱會的她，將於本月25、26日來港，舉行兩場演唱會。