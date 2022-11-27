入圍叱咤女歌手十強 麗英感激粉絲支持 新歌MV彌補中學暗戀的遺憾

網上頻道「小薯茄」的唱歌擔當麗英，今年首次參加叱咤頒獎禮，更在首輪公開投票中，入圍叱咤我最喜愛女歌手十強，她感激小薯茄粉絲的支持，每一票都是對她的鼓勵，「由我哋拍片、到我出歌，即使面對幾多負評都一路鼓勵我、支持我堅持自己嘅風格、做好自己。記得有一個媽媽留言話全家都好鍾意睇我、聽我唱歌，希望我有多啲信心、要欣賞自己！我好感動、知道自己做嘅嘢係有意義。」

大玩身高差萌

麗英日前(24日)推出新歌《惡作劇完成》MV，故事以中學時的真實暗戀故事為藍本，邀來同公司男團FINALLY的「顏值擔當」朱Mic擔任男主角。MV以台灣人氣偶像劇《惡作劇之吻》風格拍攝， 男女主角的身高差萌充分演繹湘琴和直樹在台劇中戲劇化的情節，青澀回憶湧上心頭。MV在YouTube上架不足3天已錄得逾5萬次點擊。

MV導演高Ling為MV在上水梧桐河一帶取景，日光與自然環境營造日系風格，配合新歌輕快心跳的節奏，令人少女心大爆發。麗英大讚導演美化了中學時期的回憶情節：「高Ling加插咗好多偶像劇、動漫嘅浪漫情節，以前中學邊敢咁直接表白！好似喺橋上面表白嗰個情節，直程彌補左我中學時期唔敢做嘅遺憾。成個MV真係好有戀愛嘅感覺！」