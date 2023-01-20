入行多年冇起色 Trivago男黎學勤簽邵氏成TVB半邊親生仔

今晚大結局嘅TVB劇《有種好男人》，劇中陳自瑤同隱形富豪田中先生撻著，演田中嘅型男睇落係咪好熟口面？佢就係幾年前憑廣告一句「酒店？ Trivago」為人認識嘅黎學勤(Jeffery)。

七師傅曾狠批適合轉行賣菜

本身係model嘅Jeffery，原來2021年中已經簽約邵氏兄弟，算係半個TVB「親生仔」，去年初播嘅《美麗戰場》係佢首套TVB劇。成為 「Trivago男」之前，Jeffery原來已經入行多年，2010年開始接拍廣告，到2017年因Trivago廣告而稍有知名度，更獲邀北上內地拍電影。

不過黎學勤人氣無以為繼，甚至以嘉賓身份參與ViuTV節目《七救星》時，更被主持七師傅狠批只適合轉行賣菜，建議佢改名「李嘉誠」，師傅仲自己揞荷包俾3600蚊買金箔幫Jeffery「面上貼金」改運。

邵氏兄弟由TVB同華人文化控股(CMC)合資，旗下藝人有黃宗澤、胡定欣、陳瀅等。近年有唔少闖蕩娛圈多年藝人，簽咗邵氏兄弟之後曝光率明顯上升，例如王宗堯舊愛、過去主力拍電影嘅蔡潔；參加過ViuTV《全民造星3》嘅關嘉敏等。黎學勤會唔會終於有機會，唔止俾人記得拍過Trivago廣告？

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