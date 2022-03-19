入行 20 周年｜關心妍望紅館開四面台 重提搶關菊英獎事件：幾瘀都可以走過

入行 20 周年的關心妍(Jade)，早前接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪，大談入行多年的心路歷程，並透露會推出實體專輯及計劃在紅館舉行演唱會，以紀念這個特別時刻。

Jade 感性地表示，雖然現在很多人聽歌都是透過手機，但她還是希望推出實體專輯: 「始終我覺得要揸住隻碟，望住裏面啲相同內容，先感受到成個Concept 同埋想帶出嚟嘅 Energy。」為了讓實體專輯更具紀念價值及意義，Jade 除了在大碟名稱中暗藏「19+1」這組數字密碼， 還花了很多心思在造型照上，還透露以往的情傷作品，都是她的真經歷。

Jade 更大方提及當年引起熱議的「攞錯獎」事件，並謂希望透過自己過去的經歷， 給予大家一點鼓勵及能量:「有邊個冇鬧過關家姐?有邊個冇笑過關菊英? 呢啲事係可以過去嘅。我感動係我覺得自己都算堅強，所以好想用呢個鼓勵番大家，無論幾慘、幾瘀，畀人鬧到死，你都可以走番出嚟。」

談到演唱會，Jade 坦言因為疫情關係影響進度，但她揚言不會放棄在 2022 年完成這個計劃的希望:「今年點都好想搞，因為今年係 20 周年，係我同所有人嘅 20 年。」她又謂很希望演唱會能做到四面台:「人生入面點都要試一次四面台，呢樣係 香港嘅特色嘢。」她又謂現時六歲的囡囡亦很希望能參與媽咪的 20 周年紀念演唱會: 「佢喺背歌詞同音準係有啲天份，但都驚佢到時怯場。」