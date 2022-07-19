入行10年廖子妤憑《梅艷芳》奪最佳女配角 曾為角色兩度全裸演出

《第40屆香港電影金像獎》喺噚晚（7月17日）舉行實體頒獎禮，廖子妤（Fish）憑《梅艷芳》及《智齒》雙料提名最佳女配角，最終擊敗鮑起靜及李麗珍等強勁對手，以大熱姿態憑《梅艷芳》中飾演梅艷芳胞姊梅愛芳一角成功奪獎。

現年32歲嘅廖子妤來自馬來西亞，畢業於馬來西亞大同韓新傳播學院廣播電視電影系。2012年選擇隻身嚟香港追夢，因為廖子妤嘅Cool爆外形加上文青憂鬱氣質，所以被稱為「黑面女神」。廖子妤來到香港成為模特兒後繼續追電影夢，最終憑《末日派對》喺2013年初次登上大銀幕，之後佢專注演員事業，參與多套電影拍攝，例如《同班同學》、《骨妹》、《中英街1號》及《非同凡響》等等，當中喺《同班同學》及《末日派對》有大膽全裸演出。

第二度提名金像獎女配角

廖子妤憑《末日派對》及《骨妹》分別獲得第33屆香港電影金像獎最佳新演員，及第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名，演技備受肯定。到今屆香港電影金像獎，多年嚟默默耕耘嘅廖子妤，憑《梅艷芳》及《智齒》第二度提名金像獎女配角，最終憑《梅艷芳》中飾演梅愛芳一角成功勇奪獎項，成為備受觸目嘅新生代演員之一。

除咗電影之外，廖子妤亦有參與唔少劇集拍攝，包括《火速救兵3》、《向西聞記》、《理想國》及《地產仔》等等，佢喺《地產仔》中飾演和聯興地產嘅分店經理魚哥，男性化造型嘅佢深得觀眾喜愛而成功入屋。

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