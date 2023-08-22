入行38年將演舞台劇《雷雨》 黎燕珊於施永青手上接過精湛演技大獎

近年成為TVB「御用靚媽」專業戶的黎燕珊(Eva)，以及實力唱將歐信希，於「堅策學院」主辦的「星級企業品牌大獎暨最具人氣文化頒獎禮」上，Eva贏得「最具人氣文化——精湛演技大獎」，歐信希則獲得「最具人氣文化——唱出好聲音大獎」，二人從中原集團主席施永青手上，拿下兩大獎項。
默默磨練演技終獲肯定
即將參演舞台劇的《雷雨》Eva，領獎時稱：「這是我從影以來首個演技被肯定的獎項，所以難掩喜悅心情，尤其加入TVB之後，感激各位監製俾到機會我演到許多有發揮的角色，一直在默默磨練演技，好開心今日自己努力被肯定，亦都意外多了一班相處好融洽的戲中仔女，未來還會接受一個新挑戰，就是演舞台劇《雷雨》，雖然我真正的仔女都去了外地工作，不過有劇本陪我，都應該唔會有時間覺得悶！」Eva在《雷雨》中她飾演敢愛敢恨的蘩漪，幕後班底非常強勁，著名時裝設計師陳華國(Kenneth)擔任服裝指導，特別為Eva度身訂造旗袍，Kenneth要求她最好減10磅，她笑言人生未試過被要求減肥，所以都有壓力，唯有謝絕朋友相約飯局，快點達到指標。
歐信希獲「唱出好聲音大獎」
獲得「唱出好聲音大獎」的歐信希，加入樂壇已經38年，經歷多次高低起跌，但並沒有打擊到他對唱歌的熱誠，他說：「這個獎是我入行第20個獎，每一次攞獎我都好開心，證明自己嘅努力有人留意，更加慶幸我在6年前加入了有58年歷史的風行唱片公司，多謝經理人Mimi為我實現出唱片、開演唱會，甚至畀機會我做DJ，我應承樂迷會唱更多好歌，堅守信念就有希望。」歐信希更補充今年會推出新歌，明年計劃再開演唱會。近期他回歸本業做婚禮及晚會司儀工作，因為過往幾年因疫情近乎收入停頓，終於可以再賺錢了。