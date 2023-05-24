內地劇《護心》吸339萬觀眾預約收看 關智斌分飾兩角亦正亦邪

全新大陸劇《護心》現已開播，劇集由侯明昊和周也擔正，陣容還有王以綸、陳欣予、關智斌等，講述一段有關千年靈龍和厭世少女的甜虐故事，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

周也被冠以「小章子怡」之封號，今次在《護心》中夥拍三地男神，加上最近內地再度掀起「奇幻潮」，仙俠題材網劇屢屢開出紅盤，《護心》早在開播前便吸引339萬觀眾在網上平台預約收看，可謂未播先受注目，在網上引發熱話。《護心》改編自知名小說家九鷺非香的同名作品，以玄妖兩界勢如水火為背景，講述千年靈龍天曜（侯明昊飾）在大婚之日慘遭摯愛素影（楊蓉飾）抽筋剝骨，五行之力將龍身封於五行、散於天下，其中「護心鱗」意外降落到先天心口殘缺的玄門修仙少女雁回（周也飾）身上；於是天曜開始利用雁回，讓她替自己尋回身體其他部分，二人進而締結主僕關係，也在尋找龍身的過程中展開一段甜虐交織的命定糾葛。