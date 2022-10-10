內地國慶檔票房僅去年3分1 唔關疫情事「太紅」先係死因？

內地電影市場其中一個大檔期十一國慶黃金周完結，根據票房資訊平台貓眼發布嘅數字，今年十一內地總票房有14.92億元（人民幣，下同），比起去年嘅43.88億元，大跌3分2！

從數據分析，今年國慶檔全國影院播放總場次有270萬，比去年多25萬，但入場人次只有近3600萬，3年前嘅國慶檔總場次同今年差唔多，有261.5萬，但係總票房收入近年新高嘅44.66億元，而且今年平均票價仲要高過2019年，可想而知今年成績有幾曳。

《萬里歸途》最收得

今年國慶檔上畫嘅幾乎清一色係內地片，大片當中，以真實戰亂地區撤僑行動改編嘅《萬里歸途》最收得，去到10月7日收10億8千萬。但係第2位、李冰冰同黃曉明主演嘅《平凡英雄》只係收1億2千萬左右，相距極遠。

內地人氣爆錶嘅藝人王一博，主演嘅「國產TOP GUN」《長空之王》本來都係國慶檔大片，但係上畫前3日電影公司突然以「為了能夠呈現更好製作效果」為由，突然抽起！本來《長》淨係預售都已經錄得3千幾萬成績，係同檔最好嘅一套，亦係最有機會跑出。假如《長空之王》冇被撤檔，有機會收到20億元，成個檔期加埋都有成35億，起碼冇咁失禮。而被認為係頂替《長》嘅甄子丹新片《搜救》，上映8日只係得1565萬，7套大片當中包尾。

近呢2年嘅國慶長假，內地同樣受疫情影響，但係整體票房數字條數唔算差，前年有近40億，去年有近44億，都係近10年嘅三甲。今年唔旺丁又唔旺財，原因可能係上映大片主要係主旋律電影，但又做唔到去年《長津湖》狂收32億元嘅成績以及質素。唔少內地網民都認為上映新片太「紅」，索性唔睇。而《長空之王》臨被抽起，亦都令觀眾同王一博fans嬲嬲，索性唔入場睇戲。

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