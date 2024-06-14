內地導演王小帥被指迫死《大象席地而坐》導演胡波 台北電影節取消邀請出任評審團主席

下周開鑼嘅台北電影節（北影）爆出新聞。大會原本公布邀請內地導演王小帥擔任「國際新導演競賽」評審團主席。但消息傳出後，王疑似曾經向電影《大象席地而坐》導演胡波作出壓迫嘅講法再次成為話題，北影周日（9日）宣布，取消邀請王小帥擔任評審團主席。

台灣有電影專頁爆料指，創作《大象席地而坐》嘅胡波喺2016年遞交作品參加內地西寧FIRST影展創投會議，並得到胡崇拜嘅王小帥賞識及答應投資。《大》於2017年開拍，預算只有60萬人民幣，結果胡波唔駛一個月完成拍攝。 胡波希望首部長片作品以長鏡頭組成，片長估計有4個鐘，但遭到負責投資嘅王小帥反對，要求胡將《大》剪輯成2小時版本。胡波對王嘅建議無法接受，於是同王小帥商討，但有報導指王出言羞辱胡波，甚至聲稱將胡波從作品導演一欄中除名。

有報導指王出言羞辱胡波

有指胡波想出錢買返《大象席地而坐》四小時版本，結果王小帥開價350萬人民幣，當中有200萬係王小帥監製費。2017年6月，王小帥嘅公司通知胡波，佢會從《大象席地而坐》導演同剪接中被除名，唯一保留嘅係劇本署名權。同年10月，胡波上吊輕生。而《大象席地而坐》喺2018年獲得台灣金馬獎最佳劇情片、最佳改編劇本以及觀眾票選最佳影片三項大獎。

被北影取消邀請後，王小帥喺微博發聲，表示對北影的決定感到意外，但亦表示尊重。王小帥同時回應，胡波去世引發對佢嘅傳聞同攻擊都係不實，並指喺胡波離世後已將作品版權贈予胡波父母。

喺金馬獎頒獎禮上代為領獎嘅胡波母親楚延華，周一發文回應，直指「我的兒子胡波，因您投資、監製的《大象席地而坐》而死」。楚延華反駁王小帥「將作品版權贈予胡波父母」嘅講法，強調「《大象》的部分權利至今依然屬於資方」。胡波逝世至今將屆6年，楚延華在聲明中說「我的眼淚未乾，我的訴求也從未改變：請您看著我的眼睛，與我直接對話」。 原文刊登於 電影LOL