內地演員王星赴泰試戲竟失聯疑被「賣豬仔」　獲舒淇、龔俊等多位明星聲援

內地男演員王星出演過多部影視劇，近日赴泰國試戲後竟意外失聯。5日晚，他的女友嘉嘉在網路發文求助，獲多位明星藝人轉發聲援。據悉，曾有內地演員在網路曝光類似騙局，提醒務必保持警惕。

失聯前最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣

據嘉嘉（@失眠爹地）5日晚在微博爆料稱，王星近日在某演員接戲群組收到相關訊息，決定親自前往泰國試戲。泰國時間3日凌晨3點（台北時間3日凌晨4點），他從上海浦東機場飛抵達泰國蘇凡納布機場，後乘坐據稱是演員統籌安排的車輛，期間與女友嘉嘉保持聯絡，但在當地時間3日中午10點10分（台北時間11點10分）後失聯，最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣，目前已失聯3天。

嘉嘉稱，她在3日向上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁使館尋求幫助，但一度因女友而非直系親屬身分無法立案，王星的弟弟4日趕赴上海後才得以備案。她計劃6日飛抵曼谷前往當地大使館並尋求當地警局立案，同時在網路發文尋求幫助。她表示，在收集線索期間陸續結識到許多有相似經歷的演員，甚至也飛抵泰國險入困局，呼籲大家務必提高警惕。