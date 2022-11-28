內地男星林皓洋「蛇精男」逆整容 被激讚五官自然又靚仔：是我的理想型長相

內地演員林皓洋出道前以網紅「轟叔」身份參演綜藝節目，被指眼睛大得唔啱比例，質疑佢曾整容。後來，以藝名廖勁鋒入行，曾出演《識汝不識丁》、《倩狐傳》、《香蜜沉沉燼如霜》等多套劇集，2018年出演劇集《香蜜沉沉燼如霜》「撲哧君」一角惹起關注，不過觀眾並非討論佢嘅演技，而係談及佢嘅外貌，認為佢整容整得太過火，更被網民稱「蛇精男」；林皓洋亦對外坦白自己為演藝事業，曾多次進行外貌調整。不過，早前有網民發現廖勁鋒不但改名為林皓洋，容貌再次進化，今次仲一改「蛇精男」面容，五官變得自然又靚仔，嚇倒一眾網民。

林皓洋表示，認清自己嘅審美有偏差並作出改善，尤其係唔自然嘅雙眼皮，經過4次修復後先變成宜家個樣，網民更將林皓洋過往與宜家嘅樣貌作對比，表示對樣貌還原感到震驚，亦好奇林皓洋原本嘅樣貌其實會唔會同宜家差唔多。林皓洋大方於微博講述自己整容心路歷程，表示過去曾否定自己，宜家見到咁多正面評論好開心及感動：「拍完香蜜我收穫了喜歡我的粉絲、但同時也受到了很多質疑和抨擊，這讓我自我懷疑和否定，但我一次次從崩潰的心態裡走出來，不斷調整和改善自己，很高興我沒有放棄自己，現在受到這麼多大家積極陽光的表揚，我非常感恩。」又用自己嘅經驗勉勵粉絲：「對於我，這不僅是一場容貌的改變，更是心智的成長。並不是鼓勵大家去做什麼！但是無論何時一定要有面對世界的勇氣。我其實很平凡，如果我可以，你也可以」。

獲網民讚「好看」

網民紛紛留言表達支持，又大讚林皓洋靚仔兼性格好：「哥不僅顏值可靠，性格更好，永遠愛你」、「真好看，是我的理想型長相了」、「好喜歡這種大大方方的態度」、「懂你的人自然懂。做好自己，其他的，無論好壞都隨他去。」又有網民表示林皓洋整得好自然，詢問保養方法，而林皓洋亦有發文分享自己平日嘅護膚方法及整容經驗之談，表示：「變美畢竟不是簡單的事情，要下點功夫。」

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