內地男神王鶴棣錄影遇千人包圍　憂人身安全退出節目

內地男星王鶴棣因演出電視劇《蒼蘭訣》、《以愛為營》、《流星花園》爆紅，憑藉帥氣形象受到矚目； 沒想到，14日他在廣東東莞錄製籃球節目《我的主場》時，因製作單位的管控疏忽，導致錄影現場突湧入數百人包圍藝人，而陷入混亂。對此，王鶴棣的工作室當天宣布退出節目，製作單位也公開道歉了。
從網友分享的畫面中可見，當天王鶴棣錄影時吸引上千名民眾圍觀，不過因剛下過雨地面濕滑，讓場地安全存在疑慮。加上後續有超過百名粉絲突蜂擁衝上前包圍王鶴棣等藝人，圍堵、推擠情形彷彿喪屍片，其實相當危險。
製作單位發出道歉聲明
事發後，王鶴棣的工作室發出聲明，稱他熱愛籃球，本是以認真態度和敬業精神配合錄影，「然而節目錄製現場混亂，存在眾多隱患未解決，導致出現重大錄製事故。」雖工作室多次與節目單位溝通，但拍攝現場的問題仍無法解決，因此為了保護藝人的人身安全與合法權益，正式通知製作單位王鶴棣將退出節目後續的錄製，並暫停後續該節目的配合與宣傳，且要求節目組公開道歉。
對此，《我的主場》製作單位於同日發出道歉聲明：「因節目落地執行管控疏忽，出現現場流程執行不到位，錄製場面混亂的情況，對此，我們向王鶴棣先生和現場觀眾以及粉絲們深表歉意。」不過仍有不少網友認為其道歉「毫無誠意」。
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