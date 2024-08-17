內地男神王鶴棣錄影遇千人包圍　憂人身安全退出節目

從網友分享的畫面中可見，當天王鶴棣錄影時吸引上千名民眾圍觀，不過因剛下過雨地面濕滑，讓場地安全存在疑慮。加上後續有超過百名粉絲突蜂擁衝上前包圍王鶴棣等藝人，圍堵、推擠情形彷彿喪屍片，其實相當危險。

內地男星王鶴棣因演出電視劇《蒼蘭訣》、《以愛為營》、《流星花園》爆紅，憑藉帥氣形象受到矚目； 沒想到，14日他在廣東東莞錄製籃球節目《我的主場》時，因製作單位的管控疏忽，導致錄影現場突湧入數百人包圍藝人，而陷入混亂。對此，王鶴棣的工作室當天宣布退出節目，製作單位也公開道歉了。

從網友分享的畫面中可見，當天王鶴棣錄影時吸引上千名民眾圍觀，不過因剛下過雨地面濕滑，讓場地安全存在疑慮。加上後續有超過百名粉絲突蜂擁衝上前包圍王鶴棣等藝人，圍堵、推擠情形彷彿喪屍片，其實相當危險。