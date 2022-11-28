內地疫情｜Eason抗疫歌《孤勇者》驚變抗爭歌 陳奕迅YouTube急關留言

近日內地多個城市相繼出現市民抗議示威行動，不滿當局過度的防疫政策，有示威者高喊「要人權、反獨裁」等口號，亦有人高舉白紙。同時，大陸不少網民藉著不同歌曲的歌詞表達心聲，而其中一首獲官媒認證的抗疫歌《孤勇者》，成為了民眾聲援示威者的歌曲。此歌由陳奕迅(Eason)主唱，現時他的YouTube頻道已關閉此歌的留言功能。

歌曲曾被官媒認證

《孤勇者》內最常被人引用的歌詞為「致那黑夜中的嗚咽與怒吼 誰說站在光里的才算英雄」。有網民發現在留言功能關閉之前，有人以簡體字留言，「我沒當懦夫，昨天」，亦有網民湧到其他有播放此歌的頻道留言，同樣以簡體字留言「此歌獻給所有抗議者」、「致敬四通橋勇士」、「孤甚麼勇者？好笑，連留言都刪除了，陳奕迅真是個太監。」

《孤勇者》是遊戲《英雄聯盟》衍生動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》的中文版推廣曲，由Eason主唱。此歌深受小學生歡迎，根據3月官方統計，歌曲被超過一百萬名用戶作背景音樂發佈短片，而播放量更打破30億次。其中一句歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」引起內地網民共鳴，被用作為身處不同崗位的人打氣，為大家帶來希望與勇氣，官媒更曾用此歌向醫護人員致敬及讚揚公安勇於犧牲的精神。