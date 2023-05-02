內地瘋傳徐克開拍《射鵰英雄傳》電影 搵一線男星肖戰做郭靖？

傳得開拍《射鵰英雄傳》，男女主角郭靖同黃蓉人選誰屬，都係炒花生最熱話題。而家就傳緊呢幾年喺內地人氣高企嘅「頂流男星」肖戰，可能就係新一代郭靖。肖戰因為劇集《陳情令》爆紅，幾年下來受歡迎程度冇咩改變，幾乎任何大牌子代言都有佢份，次次投票都係排頭幾位，加上佢暫時只係拍過2019年由程小東執導嘅《誅仙》 一部戲，當年都收4億人仔，而家？可能多個0喺後面。

呢期內地多個社交平台，都有消息流出指香港大導演徐克，將會開拍金庸名著《射鵰英雄傳》電影版，甚至有人聲稱搵到批文， 見到戲名叫《射雕英雄傳：俠之大者》，講到似層層咁。

而黃蓉一角就會落入內地小花周也手上，佢喺《少年的你》飾演帶頭霸凌同學嘅壞學生魏萊。

徐克未有否認傳聞

自從1976年由白彪同米雪主演嘅《射鵰英雄傳》劇集推出以來，華語地區拍過N次《射鵰》電視劇同電影版，單係TVB嘅劇集版已經拍過3次。近年內地有市場有資金，亦開始製作《射鵰》影視版，2003年由李亞鵬同周迅演內地版郭靖黃蓉，都算係新一代經典，亦印證住「演過郭靖黃蓉紅硬」呢個定律。

《射鵰》嘅故事受歡迎，大牌明星都想做郭靖黃蓉，拍新版就只差一個主腦。徐克前作如《狄仁傑》系列、《龍門飛甲》同《西遊伏妖篇》內地票房唔錯，搵擅長武俠片嘅佢拍《射鵰》，合情合理啦。仲要到家陣徐克都未有否認喎…之不過，人氣宇宙級嘅肖戰，一日到黑都有劇集電影傳係由佢主演，唔少都係抽水搶fo，今次會唔會又係炒作。但係向來會直接否認假消息嘅肖戰陣營，以至徐克一方都未有否認傳聞。

原文刊登於 電影LOL