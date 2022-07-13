內地網民疑睇完盜版聲稱受詛咒 《咒》男星高英軒：連晦氣都不是正版的

由台灣導演柯孟融執導的恐怖片《咒》，故事根據高雄市一宗邪教事件所改編，獲日本知名遊戲製作人小島秀夫，以及恐怖漫畫《陰陽眼見子》的作者泉朝樹強烈推介，大讚電影恐怖到看完要搵人陪去廁所。《咒》近期在網絡上的討論性極高，自從透過Netflix全球上架後，登上各地排行榜，連日亦榮登香港十大電影榜首。可是亦有不少網民稱對《咒》大失所望，由於該片在台灣勁收1.7億元新台幣（約4,500萬港元），創下當地影史上原創恐怖片票房的冠軍，還被譽為是「台灣影史最恐怖電影」，可惜在上架Netflix後，有本地網民認為「吹大咗」，有人認為電影略嫌沉悶，或者在戲院睇會增添驚嚇氣氛。

負評登微博熱搜

除了香港口碑麻麻外，《咒》在內地豆瓣網的評分，近日亦由原本的8.7急跌只剩6.8分，內地網民指該片浪費時間，完成沒有想像中恐怖，還指睇完電影也令人倒霉，並寫：「這片看到最後不是覺得恐怖，而是覺得晦氣」，不少內地網民覺得片中透過咒語將災禍分出去的設定讓人覺得自己也被下咒，而網民對《咒》的負評也登上了微博熱搜。

高英軒：上熱搜倒是頗愉快

不過，Netflix沒有打入內地市場，而《咒》目前亦未在內地上映，憑《咒》剛在台北電影獎獲頒最佳男配角的高英軒，昨日在自己的微博帳戶串爆網民：「如果你覺得晦氣，那我又怎可能霸氣加好運？放心，不是看正版的，連晦氣都不是正版的。上熱搜倒是頗愉快！」高英軒沒有影響心情，他則在IG限時動態報喜，轉發《咒》正登上Netflix全球排行榜十大。事實上，《咒》只用四天即打入Netflix世界電影排名榜全球第8位，成為首部打入Netflix前十的台灣電影，更在香港、台灣、日本、新加玻、越南及印尼等地，穩坐冠軍位置，在全球各地掀起熱烈迴響，為台灣電影寫下新一頁。