內地網民睇Netflix《造后者》　驚見首爾空拍照居然係重慶

Neflix在去年推出的南韓政治復仇劇《造后者》，最近被眼尖內地網民發現，最後一集當中，出現在首爾檢察廳牆上的首爾空拍照，竟然是中國重慶，後面還疑似P了一座山。

由南韓女星金喜愛及文素利主演的韓劇《造后者》，號稱耗時七年製作拍攝而成。內容講述在大財閥集團的戰略企劃室長黃導嘻，為了回歸初心不惜和前東家反目成仇，並將律師吳景淑推上首爾市長補選戰場的過程。

後製加上一座山

據《四川觀察》和《環球時報》等內媒綜合報道，10日有內地網民在微博發文，稱自己發現《造后者》最後一集的一個場景，好像有點眼熟。發文中寫道：「首爾是重慶的雙胞胎嗎？看韓劇造后者最後一集的檢察廳的海報怎麼那麼像重慶呢？漢江什麼時候變氣派了？」

內地網友吐槽，在女主角背後懸掛的大幅首爾空拍照，根本不是首爾，而是重慶的空拍照，而為了不要太明顯，再後製加上一座山，試圖掩蓋這個事實。甚至有內地網友專業地表示，這個角度是從南山老君洞方向拍攝的重慶渝中半島。