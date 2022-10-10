內地網絡電影疑抄襲X-Men 驚現山寨版Joker 網民怒批：一無是處的爛片

近日一套內地網絡電影《變種人：幽靈戰姬》因疑似抄襲《變種特攻》（X-Men）及《LUCY》，引起網民熱烈討論，網民亦指出電影更亂入山寨版Joker，表示其中一個反派角色無論造型與演繹方法都與2016年電影《自殺特攻：超能暴隊》中由謝拉力圖（Jared Leto）飾演嘅Joker無異。

《變種人：幽靈戰姬》故事設定於2077年未來世界，講述女主角吳晴晴係一名國際安全聯盟組織特工，專門打擊變種人犯罪，奉命潛入美杜莎整形醫院蒐集製造變種人戰士嘅犯罪證據，意外被強行注射基因誘導液，以致記憶出現暫時混亂與缺失，後來基因與藥物融合率奇突破40%，引起美杜莎組織注意而遭到全面追殺，兩者之間進行交戰。其故事背景設定與知名遊戲「Cyberpunk 2077」嘅世界觀相同，一班擁有異能嘅變種人爭鬥嘅故事就與《X-Men》相近；至於女主角人物設定亦與《LUCY》相似。另外，《變種人：幽靈戰姬》其中一個反派角色及演繹方式與《自殺特攻：超能暴隊》Joker相似，角色同樣以青綠色頭髮，白色妝容及黑色眼影示人，又著上白色襯衣配襯銀色頸鏈，並用上浮誇演技飾演大情大性嘅角色性格。

唔少網民都覺得《變種人：幽靈戰姬》集結好多經典作品橋段及設計，左抄右抄拼湊而成。除咗《X-Men》和《LUCY》，其動作場面又有《一代宗師》、《標殺令》及《攻殼機動隊》等元素；網民留言：「東拼西湊的縫合既視感，就是說沒有最爛只有更爛。」、「看完只想自戳雙眼」 、「這誰寫的劇本還不如我寫的呢」、「好電影看多了，看看爛片，差點笑死」、「入睡好選擇」、「這片子，給個1星就好了，一無是處的爛片。」等等。

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