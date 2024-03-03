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娛樂
2024-03-03 12:15:11

內地說唱歌手滿舒克被指染HPV仍「愛玩」　前女友：至少4女受害

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內地說唱歌手滿舒克被指隱瞞感染HPV　前女友：至少4女受害

內地說唱歌手滿舒克遭一名自稱是前女友的網友爆料，兩人發生性關係後，女網友感染HPV，指控他隱瞞性病，至少有4名女子受害。

指控滿舒克的女網友在微博爆料，表示會公開這些事情，是因為不想再有女生因為滿舒克而受傷害，自己從去年8月就檢查出感染HPV，不過因為老早就有接種過疫苗，所以醫生說可以自癒，沒想到今年1月複檢結果卻不好，所以上個月接受了手術做病理分析。

「這就是所謂的負責嗎？」

也因為感染HPV，被親朋好友誤認她是一個私生活不乾淨的女孩，當時原PO給滿舒克發訊息，滿舒克親口承認是他害的、說會負責，但手術時滿舒克不僅遲到，手術後人也消失了，而且醫院的費用完全不付，讓原PO不滿指控「這就是所謂的負責嗎？」

原PO表示這麼多年以來，自己只有一個性伴侶，又有一點潔癖，但在手術台上，醫生卻說她的病「有點嚴重」，讓她相當崩潰，滿舒克又躲起來找不到人，所以她才會發文爆料，緊接著又收到另外三名女性傳私訊過來，才知道大家都被滿舒克傳染了HPV。

「我相信我不是孤身一人」

「直到今日，我還看到別人說他愛玩、濫情的事已經人盡皆知、不以為然，可這難道是他可以繼續傷害別人、享受光環的擋箭牌嗎？就因為他是個眾所周知的爛人，他就可以這麼自私的讓一個一個女孩為他付出感情、青春、甚至身體健康嗎？」

原PO表示，自己只是一個素人，但滿舒克作為公眾人物卻還在繼續躲避，「我相信我不是孤身一人」，她也表示收到很多暖心的私訊，但還是希望有更多人知道這件事。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

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