內地說唱歌手滿舒克被指染HPV仍「愛玩」　前女友：至少4女受害

內地說唱歌手滿舒克遭一名自稱是前女友的網友爆料，兩人發生性關係後，女網友感染HPV，指控他隱瞞性病，至少有4名女子受害。

指控滿舒克的女網友在微博爆料，表示會公開這些事情，是因為不想再有女生因為滿舒克而受傷害，自己從去年8月就檢查出感染HPV，不過因為老早就有接種過疫苗，所以醫生說可以自癒，沒想到今年1月複檢結果卻不好，所以上個月接受了手術做病理分析。

「這就是所謂的負責嗎？」

也因為感染HPV，被親朋好友誤認她是一個私生活不乾淨的女孩，當時原PO給滿舒克發訊息，滿舒克親口承認是他害的、說會負責，但手術時滿舒克不僅遲到，手術後人也消失了，而且醫院的費用完全不付，讓原PO不滿指控「這就是所謂的負責嗎？」

原PO表示這麼多年以來，自己只有一個性伴侶，又有一點潔癖，但在手術台上，醫生卻說她的病「有點嚴重」，讓她相當崩潰，滿舒克又躲起來找不到人，所以她才會發文爆料，緊接著又收到另外三名女性傳私訊過來，才知道大家都被滿舒克傳染了HPV。