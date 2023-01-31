內地賀歲檔張藝謀《滿江紅》反勝劉德華《流浪地球2》《無名》靠口碑抗跌王一博唔使揹鑊

內地今個農曆年非常熱鬧，賀歲電影套套大片，有科幻巨製《流浪地球2》、張藝謀導演易烊千璽主演嘅黑色喜劇《滿江紅》以及程耳執導梁朝偉、王一博主演嘅諜戰文藝片《無名》等，戰況激烈！

根據貓眼票房數據，賀歲檔6日錄得總票房超過67億人民幣，整體總票房好過2022年，成為史上第2高嘅賀歲檔票房記錄。當中以《滿江紅》暫時領先，上映9日收咗33億人仔。《流浪地球2》緊隨其後收27億，而第3位係合家歡動畫片《熊出沒．伴我〝熊”芯》，錄得9.77億。預售條數最勁嘅《無名》暫時錄得6億票房。

《滿江紅》被指偷票房

正所謂人紅是非多，同電影有關嘅爭議聲亦相當多，本來被睇好成為冠軍嘅《流浪地球2》被《滿江紅》超前，網上出現大量「偷票房」、「幽靈場」等指控，分別有幾位KOL話原本買咗飛睇《流2》，後因為「機件故障」而被退票，跟手同一場次同一影廳變成播《滿江紅》！

團隊：清者自清

《滿》亦捲入抄襲疑雲，因為唔少睇咗戲嘅觀眾都覺得《滿》同2013年播嘅劇集《龍門鏢局》好相似。最近連岳飛後人都出嚟踩多腳，指電影借題發揮遠離史實褻瀆民族英雄咁話。另一爭議仲有電影成本，《流2》同《滿》一樣用咗5億嚟拍，前者做足4年CG特效；而《滿》只係拍咗4個月，場景又唔多，連夜景都睇得出係喺日頭拍然後加濾鏡較暗，5億用咗去邊？

面對眾多指控，《滿》出post回應「清者自清」兼已經出信告網友毁謗，其中包括立場愛國嘅復旦大學教授沈逸！沈教授則回應未收到律師信，仲cap哂圖逐點反擊指自己句句屬實，劍來腳往大把花生食！

王一博被指面癱演技差

而《無名》作為人氣小生王一博大銀幕處男作，戰況亦相當慘烈。後生又紅可能係原罪，戲未上已經一片負評直指佢面癱無演技罷睇，影評網豆瓣出現史無前例地多嘅負評！咁嘅情況唔係首次，之前由佢主演嘅電視劇《風起洛陽》突然改期，結果出現劇未播但有3000負評嘅「奇景」！

程耳導演作品個人風格強烈，對細節處理非常講究，作品偏文藝多過娛樂，加上題材壓抑唔適合一家大小，擺喺農曆年檔有啲輸蝕。不過隨住電影口碑發酵，《無名》票房出現逆跌嘅情況，王一博唔駛再揹鑊，因為佢嘅表現據聞相當精彩，對住梁朝偉接到戲，文藝片收6億其實好勁吓！

《流浪地球2》大獲好評

《流浪地球2》票房比預期遜色不過最少是非，業界及觀眾好評居多，出電影周邊模型仲搶手到癲！3款模型分別有機械狗、人工智能moss及數字生命卡，售價由138元起至488元。佢哋搞咗個目標10萬元嘅眾籌，點知超額完成，9日籌咗1億，貨期排到11月，超瘋狂！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉