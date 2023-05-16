內地靚女老師憑唱「挖呀挖」爆紅 真實年齡曝光嚇親網民

內地湖北靚女老師黃老師（抖音帳戶：音樂老師花開富貴）近日憑甜美又清秀嘅樣子，及教小朋友唱洗腦兒歌《小小花園》，一夜間爆紅，抖音帳戶粉絲由幾百激增至7百萬，兼被封為「挖呀挖老師」。不過人紅是非多，除咗佢嘅真實年齡被挖出之外，網絡更流傳佢嘅P圖前後對比圖、直播賺到錢就辭職、冇教師資格證及「挖土歌」非原創歌曲涉侵權等等。

黃老師一夜間爆紅後，各式各樣嘅傳聞就不停被挖出，有網民就發現佢喺上年4月時疑似喺微博出PO：「38歲了，第一次打扮自己，彷彿回到了18歲，上了年紀再累也值了」，由於佢嘅外貌睇落相當年輕，似足一位妙齡少女，所以唔少網民知道佢嘅真實年齡後都大感驚訝及表示難以接受。除此之外，網絡更流傳佢嘅P圖前後對比圖，而黃老師雖然冇公開真實容貌，不過佢就話對比圖係被有心人惡意P圖，更喺抖音上載短片澄清自己冇整容，亦都冇嚴重P圖。