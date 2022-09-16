內地「最醜女團」成員Cindy進化過程極勵志 網民曾肉痛有男星與她合演情侶

內地女子組合3unshine起初由5名成員組成，其後減至剩下Cindy、Dora及Abby三人。當年因外貌及非主流音樂受盡狠批，被封「最醜女團」。首支歌曲《甜蜜具現式》更被批評MV拍攝差，又指粉紅色背景造型照配老土拍照姿勢騎呢及五音不全；當中網民就最唔睇好Cindy，認為佢又醜又肥。不過自去年開始，Cindy成功減肥，擺脫當初肉肉外形。

Cindy當年有份參與內地網路劇《人百分百靠外表》，據知Cindy於劇中拍住被讚高顏值嘅區天瑞（Leo）飾演情侶，網民紛紛留言指：「男主角做錯了什麼」、「史上最令人心疼的男主角」、「男主內心有多強大」等等。不過後來有指區天瑞因檔期問題辭演，由內地演員黃雨權代替。

健身變興趣唔會好難捱

Cindy仲喺媒體訪問中表示自己曾重達60kg，連父母都睇唔過眼要收走佢啲零食；經過努力減肥後，肥胖身型與國字臉不再，最輕試過體重僅得42kg。Cindy拍片分享其減肥方法，表示自己共經歷4大階段：「需要家人提醒的懵懂階段」、「自主減肥的初始階段」、「有些痛苦的積累經驗階段」及「逐漸找到方法的舒適階段」，認為健身係減肥必做運動，將健身當做興趣就唔會好難捱。

另外，Cindy一向都唔會攝取過多卡路里 ，主張均衡飲食；好友周潔瓊亦帶佢認識普拉提，美化身型。早前，Cindy就藉單曲《不正確的審美》寄語，認為女生任何階段，只要有自信就美麗；佢仲話生活應該要專注自己嘅興趣，做自己喜歡嘅事。

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